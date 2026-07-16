‘ट्रॉमा ने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया’, तलाक और 3 बच्चों से दूरी के बीच सेलिना जेटली का छलका दर्द

सेलिना ने यह भी कहा कि लोग अक्सर उनसे कहते हैं कि उनके ट्रॉमा ने उन्हें ज़्यादा मज़बूत बना दिया है, और वह चुप रहती हैं। यह कहते हुए कि यह सच नहीं है, उन्होंने आगे कहा, "ट्रॉमा (गहरे सदमे) ने मुझे बनाया नहीं, बल्कि तोड़ दिया। इसने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया, ऐसे निशान छोड़ दिए जो किसी को दिखाई नहीं देते, और मुझे खुद के उन रूपों के लिए दुखी किया जिन्हें मैं कभी पूरी तरह वापस नहीं पा सकती। लोग जिस हिम्मत की तारीफ़ करते हैं, वह उस दर्द से पैदा नहीं हुई थी। वह मुझमें ही थी।"