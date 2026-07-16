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‘ट्रॉमा ने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया’, तलाक और 3 बच्चों से दूरी के बीच सेलिना जेटली का छलका दर्द

Celina Jaitly Trauma: सेलिना जेटली ने अपने बेटों के साथ खेलते हुए एक वीडियो पोस्ट किया है और लिखा कि वो उन्हें कितना याद करती हैं। उन्होंने उस ट्रॉमा के बारे में भी बात की जिससे वो गुजरी हैं।
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मुंबई

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Rashi Sharma

Jul 16, 2026

Celina Jaitly Emotional Post

सेलिना जेटली ने बच्चों को याद कर लिखा इमोशनल पोस्ट। (फोटो सोर्स: IMDb)

Celina Jaitly Emotional Post: एक्टर सेलिना जेटली हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ में बेहद मुश्किल दौर से गुजरी हैं। अपने पति पीटर हॉग से तलाक और कथित घरेलू हिंसा के मामले, अपने तीन बच्चों से अलग होने और UAE में अपने भाई के हिरासत में होने के बीच, वो सोशल मीडिया पर इस बारे में खुलकर बात करती रही हैं। हाल ही में एक पोस्ट में, उन्होंने लिखा कि कैसे ट्रॉमा ने उनकी हिम्मत पूरी तरह तोड़ दी है।

सेलिना को सता रही बच्चों की याद

सेलिना ने अपने बच्चों के साथ खेलते हुए एक पुराना वीडियो पोस्ट किया। उस पर लिखा था: "मैंने कभी नहीं सोचा था कि टूटे हुए टुकड़े और भी बिखर सकते हैं, जब तक कि मैंने अपना दिल नहीं देखा। मेरे 3 बेटों, मुझे तुम्हारी याद आती है… मैं भगवान से प्रार्थना करती हूं कि तुम तीनों मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ!"

अपने कैप्शन में, एक्ट्रेस ने उन सभी चीजों के बारे में बताया जिनसे वो गुजरी हैं, उन्होंने लिखा, "सबसे मजबूत लोग अक्सर वो होते हैं जो अभी भी टूट रहे होते हैं। लोग मुझे मजबूत कहते हैं। लेकिन दर्द और ट्रॉमा ने मुझे मजबूत नहीं बनाया। उन्होंने मुझे बार-बार तोड़ा, जब तक कि मेरे पास खुद को ठीक करने का तरीका सीखने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। फिर, जब मुझे लगता है कि मैंने खुद को संभाल लिया है, तो घाव से फिर से खून बहने लगता है।"

"यादें वापस आने लगती हैं

"यादें वापस आने लगती हैं। दिल में तब तक दर्द होता है जब तक ऐसा न लगे कि वो फिर से टूट जाएगा। इसलिए मैं रुक जाती हूं। मैं शोर-शराबे से दूर हो जाती हूं। मैं धीरे-धीरे दर्द से खुद को अलग कर लेती हूं, उससे भागने के लिए नहीं, बल्कि उससे उबरने के लिए। मैं खुद के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करती हूं, तूफ़ान के बीच सांस लेती हूं, और एक बार फिर ठीक होना शुरू करती हूं।

ट्रॉमा ने सेलिना को पूरी तरह तोड़ दिया

सेलिना ने यह भी कहा कि लोग अक्सर उनसे कहते हैं कि उनके ट्रॉमा ने उन्हें ज़्यादा मज़बूत बना दिया है, और वह चुप रहती हैं। यह कहते हुए कि यह सच नहीं है, उन्होंने आगे कहा, "ट्रॉमा (गहरे सदमे) ने मुझे बनाया नहीं, बल्कि तोड़ दिया। इसने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया, ऐसे निशान छोड़ दिए जो किसी को दिखाई नहीं देते, और मुझे खुद के उन रूपों के लिए दुखी किया जिन्हें मैं कभी पूरी तरह वापस नहीं पा सकती। लोग जिस हिम्मत की तारीफ़ करते हैं, वह उस दर्द से पैदा नहीं हुई थी। वह मुझमें ही थी।"

उन्होंने आगे लिखा, "हर बार उस चीज से उबरने का फैसला करना जो मुझे मिटाने की कोशिश कर रही थी। शायद सबसे मजबूत लोग वो नहीं होते जो कभी टूटते नहीं हैं। वो लोग होते हैं जो टूटते हुए भी ठीक होने का रास्ता चुनते रहते हैं।"

सेलिना जेटली का करियर

बता दें कि सेलिना आखिरी बार 2011 की फिल्मों 'थैंक यू' और 'श्रीमती' में नजर आई थीं। उन्होंने ऑस्ट्रिया के रहने वाले पीटर हाग से शादी की और 2012 में उनके जुड़वां बच्चे हुए। 2017 में उन्होंने फिर से जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, लेकिन उनमें से एक की सेहत से जुड़ी समस्या के कारण मौत हो गई। 2025 में, एक्ट्रेस ने मुंबई की अदालत में घरेलू हिंसा कानून के तहत अपने पति पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया। इस महीने की शुरुआत में, एक्ट्रेस ने 'सिस्टर निवेदिता' फिल्म के साथ वापसी की घोषणा की।

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Updated on:

16 Jul 2026 10:13 pm

Published on:

16 Jul 2026 10:07 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘ट्रॉमा ने मुझसे मेरा बहुत कुछ छीन लिया’, तलाक और 3 बच्चों से दूरी के बीच सेलिना जेटली का छलका दर्द

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