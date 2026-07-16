‘तुम दोनों एक दिन रोते हुए मेरे पास आओगे’, सोनाक्षी सिन्हा ने बताया कैसे सलमान खान ने पकड़ लिया था उनका सीक्रेट

सोनाक्षी ने माना कि जब भी सलमान खान इस बारे में बात करते थे, तो वो और जहीर जोर दे कर कहते थे कि कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन सलमान उनकी बात मानने को तैयार नहीं थे। सोनाक्षी ने आगे कहा, “पूरी वाइब चल रही थी और वो बेवकूफ नहीं है। उन्होंने हमें देखा था। जब भी वो मुझसे पूछते थे, हम मना कर देते थे और कहते थे, ‘ऐसा कुछ नहीं है।’ फिर एक दिन उन्होंने कहा, ‘देखो, एक दिन तुम लोगों का ब्रेक-अप होगा। तुम यहां से आके रोओगी, और वो वहां से आकर रोएगा। मैं तुम दोनों से प्यार करता हूं और मैं किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता।’ हम हैरान थे क्योंकि उनको पूरी तरह से पता चल गया था।”