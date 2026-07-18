सोनाक्षी सिन्हा ने वीडियो में बताया कि आमतौर पर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों से दूर रहने के बावजूद उन्होंने इस बार चुप न रहने का फैसला क्यों किया। सोनाक्षी ने कहा, "मैंने कभी इस तरह का बयान नहीं दिया, लेकिन आज हम उन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम सब सोनम वांगचुक को जानते हैं और यह भी जानते हैं कि उन्होंने देश के लिए क्या किया है। वह बच्चों के भविष्य के लिए एक ऐसे सिस्टम से लड़ रहे हैं जो ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई सुन क्यों नहीं रहा है? कोई भी बातचीत के लिए तैयार क्यों नहीं है?" सोनाक्षी ने यह भी माना कि उनकी इन बातों की आलोचना हो सकती है, लेकिन उन्होंने साफ कहा, "मैं कोई एंटी-नेशनल नहीं हूं।"