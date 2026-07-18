‘Mother Is Mothering’, प्रियंका चोपड़ा के फर्स्ट लुक पर फैंस हुए दीवाने, बोले- OMG, जंगली बिल्ली वापस आ गई है

ये फिल्म प्रियंका चोपड़ा की करीब 7 साल बाद भारतीय सिनेमा में वापसी भी है। एसएस राजामौली के निर्देशन में बन रही ये फिल्म 'RRR' के बाद उनकी अगली बड़ी प्रोजेक्ट है। निर्देशक पहले ही साफ कर चुके हैं कि 'वाराणसी' किसी फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं, बल्कि एक स्टैंडअलोन फिल्म होगी। फिलहाल, फिल्म की शूटिंग जारी है और इसकी रिलीज अप्रैल 2027 के लिए तय की गई है, लेकिन प्रियंका के फर्स्ट लुक ने अभी से दर्शकों की उत्सुकता कई गुना बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर मिल रहे जबरदस्त रिएक्शन ये इशारा कर रहे हैं कि 'वाराणसी' आने वाले समय की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन सकती है।