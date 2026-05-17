नशे के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता, 182 करोड़ की ‘जिहादी ड्रग’ जब्त

एनसीबी ने पिछले सोमवार को नई दिल्ली के नेब सराय क्षेत्र में एक मकान की तलाशी के दौरान चपाती कटिंग मशीन में छिपाकर रखी 31.5 किलो कैप्टागन टैबलेट बरामद की। इसे जेद्दा, सऊदी अरब भेजा जाना था। पर्यटक वीजा पर आया सीरियाई नागरिक वीजा समाप्ति के बाद भी यहीं रह रहा था और उसने नेब सराय में मकान किराये पर लिया था। पूछताछ के आधार पर शनिवार को गुजरात के मुंद्रा में एक कंटेनर से लगभग 196.2 किलोग्राम कैप्टागन पाउडर बरामद किया गया। इसे भेड़ की ऊन से भरा बता कर सीरिया से आयात किया गया था। इस खेप को खाड़ी क्षेत्र, विशेषकर सऊदी अरब और अन्य मध्य-पूर्व देशों में भेजा जाना था। एक विदेशी एजेंसी ने इसका सुराग दिया था। इससे अंतरराष्ट्रीय सिंडिकेट्स के भारत को ट्रांजिट हब के रूप में इस्तेमाल करने की साजिश का पर्दाफाश हुआ।