एक महिला ने बेचे खुद के 37 अंडाणु: लाचारी ने पहले खुद को तड़पाया, फिर मासूम मांओं को जाल में फंसाया, जानें बदलापुर मेडिकल स्कैम!

Badlapur Egg Donation Scam: गरीबी और मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती, इसकी एक रूह कंपा देने वाली मिसाल बदलापुर में देखने को मिली है। यहां एक बेबस महिला ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना रिकॉर्ड 37 बार अपने अंडाणु Eggs बेच डाले और बाद में खुद इस घिनौने रैकेट की मुख्य एजेंट बन गई। पुलिस ने इस अवैध अंडाणु तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए महज 88 दिनों के भीतर उल्हासनगर की एक अदालत में ही 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 5 डॉक्टरों समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है।