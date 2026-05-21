21 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

एक महिला ने बेचे खुद के 37 अंडाणु: लाचारी ने पहले खुद को तड़पाया, फिर मासूम मांओं को जाल में फंसाया, जानें बदलापुर मेडिकल स्कैम!

Illegal Egg Donation Racket: एक महिला ने नियमों को ताक पर रखकर रिकॉर्ड 37 बार अपने अंडाणु दान करने और फिर खुद इस काले धंधे की मास्टरमाइंड बनने की खौफनाक कहानी। बदलापुर पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की 5,000 पन्नों की चार्जशीट।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Pooja Gite

May 21, 2026

badlapur illegal egg donation

photo ai

Badlapur Egg Donation Scam: गरीबी और मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा देती, इसकी एक रूह कंपा देने वाली मिसाल बदलापुर में देखने को मिली है। यहां एक बेबस महिला ने अपनी सेहत की परवाह किए बिना रिकॉर्ड 37 बार अपने अंडाणु Eggs बेच डाले और बाद में खुद इस घिनौने रैकेट की मुख्य एजेंट बन गई। पुलिस ने इस अवैध अंडाणु तस्करी सिंडिकेट का पर्दाफाश करते हुए महज 88 दिनों के भीतर उल्हासनगर की एक अदालत में ही 5,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें 5 डॉक्टरों समेत 15 लोगों को आरोपी बनाया गया है।

भारत के सख्त कानून 'असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी रेगुलेशन एक्ट' के मुताबिक, कोई भी महिला अपने पूरे जीवन में सिर्फ एक बार ही अंडाणु दान कर सकती है, क्योंकि बार-बार ऐसा करना जानलेवा हो सकता है। लेकिन इस मामले में गिरफ्तार मुख्य महिला आरोपी ने खुद 37 बार इस असहनीय दर्द को सहा। जब उसे इस धंधे में मोटी कमाई का चस्का लगा, तो वह खुद विलेन बन गई। उसने पैसों की तंगी से जूझ रही और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मजबूर अन्य गरीब महिलाओं को ढूंढना शुरू किया और उन्हें इस दलदल में धकेल दिया।

मजदूरी की आड़ में मजबूरी का सौदा

यह पूरा रैकेट गरीब और लाचार मांओं की बेबसी पर फल-फूल रहा था। इन डोनर महिलाओं को एक बार की प्रक्रिया के लिए महज 25,000 से 30,000 रुपए का लालच दिया जाता था। इसके बाद, डॉक्टरों और एजेंटों का यह सिंडिकेट उन अंडाणुओं को आगे बेऔलाद अमीर दंपत्तियों को लाखों रुपये में बेच देता था। पुलिस की जांच में सामने आया है कि अब तक ऐसी 30 लाचार महिलाओं की पहचान हुई है, जिनसे करीब 250 बार अवैध रूप से अंडाणु निकाले जा चुके हैं।

डॉक्टरों ने दांव पर लगाई जान

जिन डॉक्टरों को समाज में भगवान का दर्जा दिया जाता है, उन्होंने चंद रुपयों की खातिर इन मासूम महिलाओं को मौत के मुंह में धकेलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ज्यादा से ज्यादा अंडाणु बनाने के लिए इन महिलाओं को बिना किसी सीनियर डॉक्टर की देखरेख या उचित मेडिकल सुपरविजन के धड़ाधड़ भारी हार्मोनल इंजेक्शन दिए जा रहे थे। पुलिस ने इस मामले में 8 मुख्य आरोपियों को जेल भेज दिया है और परोक्ष रूप से जुड़े 7 अन्य लोगों को कानूनी नोटिस जारी किया है।

ये भी पढ़ें

दीपिका की आखिरी कॉल के बाद उठे सवाल, परिवार बोला- ‘पास का अस्पताल छोड़ दूर क्यों ले गए?’
ग्रेटर नोएडा
deepika nagar death case family demands encounter

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

Updated on:

21 May 2026 01:10 pm

Published on:

21 May 2026 12:59 pm

Hindi News / Delhi / New Delhi / एक महिला ने बेचे खुद के 37 अंडाणु: लाचारी ने पहले खुद को तड़पाया, फिर मासूम मांओं को जाल में फंसाया, जानें बदलापुर मेडिकल स्कैम!

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

क्या भारत पर मंडरा रहा है इबोला का खतरा? दिल्ली एयरपोर्ट पर अलर्ट के बाद बढ़ी चिंता, जानिए कितनी गंभीर है स्थिति?

Delhi Ebola Alert
राष्ट्रीय

दिल्ली में डबल मर्डर: गोविंदपुरी में मां-बेटे की चाकू घोंपकर हत्या, 12 लाख कैश और जेवर गायब

mother son stabbed to death in Govindpuri Delhi
नई दिल्ली

दिल्ली-NCR में आज से ऑटो-टैक्सी चालकों की 3 दिन की हड़ताल, जानें क्या बंद और क्या रहेगा चालू

delhi ncr auto taxi strike update
नई दिल्ली

‘सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी वे उसे प्रताड़ित करते रहे’, दिल्ली में दहेज हत्या मामले में मृतका के पिता ने सुनाई बेबसी की कहानी

Dowry Death News
नई दिल्ली

सोना चुरा कर बैंक में रखती थी ‘सोनिया’, लोन लेती थी, एक साल में ही ढाई करोड़ के माल पर हाथ किया साफ

Delhi police theft case
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.