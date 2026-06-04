Tyler Andrews : 6 साल की उम्र में कैंसर, अब 36 की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर रचा इतिहास; और भी 6 रिकॉर्ड हैं दर्ज

Tyler Andrews Everest Record: बचपन में अस्पताल के बिस्तर पर कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जिंदगी की जंग लड़ने वाले एक बच्चे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर नया इतिहास रच दिया है। अमेरिका के 36 वर्षीय एंड्योरेंस एथलीट और मशहूर पर्वतारोही टायलर एंड्रयूज (Tyler Andrews) ने माउंट एवरेस्ट पर एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। टायलर ने नेपाल के दक्षिणी बेस कैंप से एवरेस्ट के शिखर तक की खड़ी चढ़ाई केवल 9 घंटे 55 मिनट में पूरी करके 23 साल पुराना विश्व रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया। गंभीर बीमारी को मात देकर कामयाबी के इस शिखर तक पहुंचने का उनका यह सफर सिर्फ रिकॉर्ड मात्र नहीं है, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए कभी न हार मानने वाले हौसले और अटूट इच्छाशक्ति की सबसे बड़ी मिसाल बन गया है।