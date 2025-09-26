65 साल पहले स्वयंभू प्रकट हुई शीतला माता की प्रतिमा, सपनों में दर्शन देकर माता ने जताई थी उपस्थिति, जानें इसकी ख्याति

हर साल नवरात्रि के अवसर पर यहां विशेष आयोजन किए जाते हैं। मंदिर में घृत और तेल की अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है। पहले यह आयोजन छोटे स्तर पर होता था, लेकिन अब भक्तों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। नवरात्र के नौ दिनों में बड़ी संया में श्रद्धालु माता के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।