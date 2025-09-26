Unique Navratri Pandal: बिलासपुर का अनोखा दुर्गा पंडाल: जहां महिलाएं संभाल रहीं कमान, शिक्षा-सेवा और समाज सुधार का दे रही संदेश

विसर्जन में डीजे, धूमाल और शराब पर प्रतिबंध लगाकर सादगी व मर्यादा का आदर्श भी रखा गया है। पंडाल में संत कबीर, गुरु घासीदास और रविदास के भजन गूंजते हैं, जो भाईचारे और समरसता का संदेश देते हैं। यही वजह है कि यह आयोजन नवरात्रि का पंडाल भर नहीं, बल्कि महिला शक्ति और समाज सुधार का मंच बन चुका है। समिति की अध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा सहित दिलेश्वरी साहू, जमुना यादव, माधुरी साहू, नंदिनी बंजारे, उषा सागर, प्रतिभा बर्मन, सरस्वती रात्रे ने बताया कि आस्था का उजाला तभी सार्थक है जब वह समाज में नई रोशनी भर सके।