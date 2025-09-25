आस्था और चमत्कारों से गूंजता तिफरा काली मंदिर, भारी वर्षा में भी नहीं बुझी अखंड ज्योत… जानें इतिहास व महत्व

बाबा भवानीदास महाराज द्वारा 1990 में केदारनाथ और बद्रीनाथ से लाई गई अखंड ज्योत आज भी निरंतर जल रही है। मंदिर सेवकों के अनुसार, शुरुआती दौर में नवरात्र के दौरान एक अद्भुत घटना घटी थी। भारी वर्षा के बावजूद मंदिर परिसर में ज्योति कलश निरंतर जलता रहा और आश्चर्यजनक रूप से मंदिर की परिधि में जमीन सूखी रही। इस घटना के बाद भक्तों का विश्वास और भी गहरा हो गया। मानो वहां पर बारिश हुई ही न हो। इस घटना के बाद से भक्तों का विश्वास और भी गहरा हो गया और मंदिर एक शक्तिशाली तांत्रिक पीठ के रूप में विख्यात हो गया।