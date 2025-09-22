रियासत काल से पूजी जा रही हैं मां महामाया, 400 वर्षों से श्रद्धालुओं पर बरसा रहीं कृपा, जानें नीम की छांव से भव्य मंदिर तक की कहानी

माता पहले नीम के पेड़ की छांव में पिंड रूप विराजित थीं। प्रदेश में एक रिवाज है कि प्रत्येक गांव की एक ग्राम देवी होती हैं, ताकि इनकी कृपा से गांव में दैवीय प्रकोप से लोगों की रक्षा की जा सके। रियासत काल से पहले व जब कवर्धा की बसाहट शुरु हुई तब से मां महामाया यहां विराजमान हैं। माता के पिंड को स्वयंभू माना जाता है। उसी पिंड रूपी मूल स्वरूप को बाद में माता की मूर्ति के रूप में परिवर्तित किया गया। मां महामाया की महिमा का वर्णन दुर्गा सप्तसती में भी वर्णित है। मां महामाया ही ब्रह्मांड की मूल शक्ति है। इन्हीं से पूरे जगत की उत्पत्ति हुई है और सभी देवता इनकी आराधना करते हैं।