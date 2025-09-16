कभी दूसरों के घर बनाती थीं खाना, आज अपनी मेहनत से खुद के परिवार का भविष्य संवार रहीं आदिलक्ष्मी, ई-रिक्शा योजना बनी सहारा

आदिलक्ष्मी भावुक होकर कहती हैं- “पहले मैं जिन रास्तों पर काम की तलाश में पैदल चलती थी, अब उन्हीं रास्तों पर अपनी खुद की सवारी चलाती हूँ। यह मेरे लिए गर्व का पल है।” उनकी कहानी केवल व्यक्तिगत सफलता की नहीं, बल्कि समाज में महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बन चुकी है। यह योजना उन महिलाओं के लिए प्रेरणा है जो आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं लेकिन साधनों की कमी उन्हें रोक देती है।