छत्तीसगढ़ी में MA करने वाले बेरोजगार… भाषा को सम्मान मिला, लेकिन नौकरी का हक नहीं, जानें वजह व समाधान!

जब छत्तीसगढ़ राज्य बना था, तब से लगातार यह मांग उठती रही कि छत्तीसगढ़ी को राजभाषा के रूप में लागू किया जाए और सरकारी नौकरियों में इसका महत्व बढ़ाया जाए। 2013 में छत्तीसगढ़ी को स्कूल शिक्षा में शामिल किया गया और विश्वविद्यालयों में एमए की डिग्री शुरू हुई। हर साल औसतन 40-50 छात्र एमए में दाखिला लेते रहे। लेकिन रोजगार के अवसर न के बराबर रहे। बता दें कि राज्य के पांच सरकारी और निजी विश्वविद्यालयों में एमए छत्तीसगढ़ी की पढ़ाई कराई जा रही है। अब तक 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने छत्तीसगढ़ी भाषा में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। हालांकि इन्हें रोजगार देने के लिए सरकार के पास कोई भी कोई योजना नहीं है।