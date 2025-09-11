टोक्यो, ओसाका छोड़ बस्तर में निवेश… सरेंडर नक्सलियों को नौकरी दो और पाओ 40% सब्सिडी जैसे ऑफर, जानें सरकार का प्लान!

छत्तीसगढ़ सरकार बार-बार कह रही है बदलता बस्तर और यहां की जरूरतें उनकी प्राथमिकता में है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ सरकार जो इन्वेस्टर कनेक्ट इवेंट अब तक टोक्यो, ओसाका और सियोल जैसे शहरों में हुआ है उसका आयोजन बस्तर में होने जा रहा है। देश की बात करें तो यहां यह आयोजन दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरू में छत्तीसगढ़ सरकार कर चुकी है। इस र्दौरान सरकार को 6.65 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं।