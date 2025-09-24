DJ ban on Navratri: रात 10 के बाद डीजे पर प्रतिबंध, गरबा आयोजनों के लिए नगर निगम से लेनी होगी अनुमति

DJ ban on Navratri: राजधानी में इस समय नवरात्र की धूम है। कई स्थानों पर गरबा रास का आयोजन भी किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन ने रात 10 बजे के बाद डीजे के उपयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया है। मंगलवार को कलेक्टोरेट के जिला पंचायत कार्यालय के सभागार में गरबा उत्सव समिति की बैठक में यह निर्देश एडीएम उमाशंकर बंदे ने दिए। उन्होंने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग धीमी ध्वनि में किया जाए।