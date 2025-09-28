तीन तालाबों के किनारे बसा छत्तीसगढ़ का ये सिद्धपीठ, जहां 1970 से प्रज्ज्वलित हो रही है अखंड ज्योति, जानें इसका इतिहास

सिद्धपीठ राज राजेश्वरी के रूप में स्थापित मां महाकाली, महालक्ष्मी व महा सरस्वती के अंश आज भी उक्त मूर्ति के रूप में विराजमान हैं। विग्रह में मां काली के दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में ही कमंडलु और बाएं हाथ के नीचे अक्षर माला है। मंदिर के गर्भ गृह के रहस्य शोध का विषय बना हुआ है। मंदिर में पूर्व में वाममार्गीय पूजा प्रसिद्ध था। स्व. पं. अर्जुन प्रसाद शर्मा आचार्य का कार्य जब सहाला, तब से यहां दक्षिणमार्गीय पूजा आरंभ हुआ, जो आज भी संचालित है।