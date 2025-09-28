Navratri special: 45 साल पहले बना सतबहिनिया मंदिर, मां दुर्गा संग सात महुआ पेड़ों की पूजा से पूरी होती है मनोकामना, जानें इतिहास

Navratri special: बिलासपुर सरकंडा बंधवापारा स्थित सतबहिनिया मंदिर अपनी अनोखी परंपरा और मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की स्थापना महुआ के सात पेड़ों से जुड़ी है। गोंड़ आदिवासी समाज ने इन पेड़ों को देवी के सात रूप मानकर उनकी पूजा शुरू की थी। 45 साल पहले इन्हीं पेड़ों के स्थान पर मां की प्रतिमा स्थापित कर मंदिर का निर्माण किया गया। मान्यता है कि जब तक भक्त पेड़ों की पूजा नहीं करते, मंदिर में मां की आराधना अधूरी मानी जाती है।