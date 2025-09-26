डोंगरगढ़ से लाई गई मां दुर्गा की विशेष प्रतिमा, युद्ध के बाद राक्षसों के समर्पण की थीम पर सजेगा पंडाल… दिखेगा अनोखा नजारा

मां दुर्गा की खास प्रतिमा डोंगरगढ़ से लाई गई है, जिसे उमरदा गांव के कारीगरों ने तैयार किया है। लगभग 4.25 लाख रुपए की लागत से बनी यह प्रतिमा बिलासपुर की सबसे आकर्षक प्रतिमाओं में गिनी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार पंडाल की सजावट में कपड़े का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूरा पंडाल एलईडी लाइट्स और आधुनिक सजावट से सुसज्जित किया जा रहा है। सजावट का काम बाहरी कारीगर कर रहे हैं, जबकि टेंट की जिम्मेदारी कोरबा की इवेंट कंपनी ने संभाली है।