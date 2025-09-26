Patrika LogoSwitch to English

बिलासपुर

डोंगरगढ़ से लाई गई मां दुर्गा की विशेष प्रतिमा, युद्ध के बाद राक्षसों के समर्पण की थीम पर सजेगा पंडाल… दिखेगा अनोखा नजारा

Navratri 2025: बिलासपुर टिकरापारा शिव टॉकीज के पास सिंह वाहनी दुर्गा उत्सव समिति द्वारा इस बार अपने 18 वें वर्ष के अवसर पर नवरात्रि पंडाल को भव्यता और श्रद्धा के साथ तैयार किया जा रहा है।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Sep 26, 2025

टिकरापारा दुर्गा उत्सव (फोटो सोर्स- पत्रिका)

बच्चों की तलवार स्पर्धा के साथ ही होंगे सांस्कृतिक कार्यक्रम

समिति ने न केवल पूजा-अर्चना का आयोजन किया है, बल्कि सांस्कृतिक कार्यक्रम और बच्चों के लिए तलवार प्रतियोगिता का भी आयोजन किया है। समिति के लोगों का कहना है कि यह पहल बच्चों में खेल भावना और सांस्कृतिक जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। बच्चों संग लोग आनंद उठाएंगे।

पंडाल की सजावट खींच रही ध्यान

पंडालों की भव्य सजावट शहर और आसपास के क्षेत्रों के श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित कर रही है। पंचमी से श्रद्धालु माता दुर्गा के दर्शन और पंडाल की सजावट देखने के लिए उमड़ेंगे। समितियों का दावा है कि इस वर्ष का दुर्गा उत्सव शहर के लिए भक्ति, संस्कृति और नवाचार का यादगार अनुभव साबित होगा।

डोंगरगढ़ से लाई गई मां दुर्गा की प्रतिमा

मां दुर्गा की खास प्रतिमा डोंगरगढ़ से लाई गई है, जिसे उमरदा गांव के कारीगरों ने तैयार किया है। लगभग 4.25 लाख रुपए की लागत से बनी यह प्रतिमा बिलासपुर की सबसे आकर्षक प्रतिमाओं में गिनी जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस बार पंडाल की सजावट में कपड़े का उपयोग नहीं किया जा रहा है। पूरा पंडाल एलईडी लाइट्स और आधुनिक सजावट से सुसज्जित किया जा रहा है। सजावट का काम बाहरी कारीगर कर रहे हैं, जबकि टेंट की जिम्मेदारी कोरबा की इवेंट कंपनी ने संभाली है।

Unique Navratri Pandal: भक्ति संग स्वाद का संगम: यहां 5 लाख गोलगप्पे के बीच विराजेंगी मां दुर्गा, श्रद्धालुओं को प्रसाद में मिलेंगे गोलगप्पे
बिलासपुर

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / डोंगरगढ़ से लाई गई मां दुर्गा की विशेष प्रतिमा, युद्ध के बाद राक्षसों के समर्पण की थीम पर सजेगा पंडाल… दिखेगा अनोखा नजारा

