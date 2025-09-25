Unique Navratri Pandal: भक्ति संग स्वाद का संगम: यहां 5 लाख गोलगप्पे के बीच विराजेंगी मां दुर्गा, श्रद्धालुओं को प्रसाद में मिलेंगे गोलगप्पे

Unique Navratri Pandal: इस बार का दुर्गा उत्सव बिलासपुर में न केवल पारंपरिक भक्ति का प्रतीक है, बल्कि इसमें नवाचार, आधुनिकता और नए ट्रेंड्स का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। शहर के विभिन्न इलाकों में समितियां अपने पंडालों को थीम-बेस्ड और भव्य स्वरूप में तैयार कर रही हैं। इस बार विशेष आकर्षण के केंद्र बने हैं नवयुवक दुर्गोत्सव समिति और सिंह वाहिनी दुर्गा उत्सव समिति के पंडाल। दोनों समितियों ने अपने पंडालों में श्रद्धालुओं के लिए अनोखे अनुभव की योजना बनाई है।