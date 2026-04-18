CG Job Alert: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, ITI में निकली बंपर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

इस भर्ती प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड ज्ञान उपलब्ध कराना है, ताकि वे भविष्य में रोजगार के लिए अधिक सक्षम बन सकें। खासकर कॉस्मेटोलॉजी और एंब्रॉयडरी जैसे ट्रेड्स में यह पहल महिला अभ्यर्थियों और स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।