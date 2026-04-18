CG Job Alert: युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा मौका, ITI में निकली बंपर भर्ती, इस तारीख तक करें आवेदन

ITI में निकली बंपर भर्ती (photo source- Patrika)
CG Job Alert: रायगढ़ जिले के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में युवाओं को बेहतर कौशल आधारित शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (ITI) रायगढ़ द्वारा विभिन्न ट्रेडों में मेहमान प्रवक्ताओं (Guest Lecturers) की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। यह भर्ती न केवल संस्थानों में शिक्षण गुणवत्ता को मजबूत करेगी, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।
जारी सूचना के अनुसार, यह भर्ती जिले के अलग-अलग ITI संस्थानों में की जानी है। शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था रायगढ़ में बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के 2 पद तथा सर्फेस ऑर्नामेंटेशन टेक्नीक्स (एंब्रॉयडरी) के 2 पद रिक्त हैं। इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था धरमजयगढ़ और तमनार में वर्कशॉप कैलकुलेशन एवं इंजीनियरिंग ड्राइंग के 1-1 पद खाली हैं। इन सभी पदों पर नियुक्ति पूरी तरह अस्थायी होगी और चयनित अभ्यर्थियों को मेहमान प्रवक्ता के रूप में सेवाएं देनी होंगी।
इस भर्ती प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री-ओरिएंटेड ज्ञान उपलब्ध कराना है, ताकि वे भविष्य में रोजगार के लिए अधिक सक्षम बन सकें। खासकर कॉस्मेटोलॉजी और एंब्रॉयडरी जैसे ट्रेड्स में यह पहल महिला अभ्यर्थियों और स्वरोजगार के इच्छुक युवाओं के लिए काफी उपयोगी साबित हो सकती है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ सभी आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) और अन्य जरूरी दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है।
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 20 अप्रैल 2026, शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। पदों से संबंधित विस्तृत जानकारी जैसे— शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें—संबंधित ITI संस्थानों के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध हैं।
अभ्यर्थी वहां जाकर या संबंधित कार्यालय से संपर्क कर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह पहल राज्य सरकार के उस लक्ष्य को भी दर्शाती है, जिसमें युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाना और उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षित करना शामिल है। यदि इस तरह की भर्तियां नियमित रूप से होती रहीं, तो निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवाओं को स्थानीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे और औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।
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