Raipur News: मंदिर हसौद होगा नवा रायपुर का बड़ा स्टेशन, बढ़ेंगी यात्री सुविधाएं, 7.30 करोड़ की लागत से काम शुरू

मंदिर हसौद रेलवे स्टेशन के री-डेवलपमेंट का ठेका बिलासपुर की कंपनी मेसर्स सुरेश कुमार अग्रवाल को मिला हुआ है, लेकिन निर्माण की गति काफी धीमी है। इस वजह से इस प्रोजेक्ट के समय पर पूरा होने में संशय है। जिस तरह से रायपुर स्टेशन का प्रोजेक्ट एक साल देरी से चल रहा है। वैसा ही काम मंदिर हसौद स्टेशन की सूरत बदलने के प्लान पर चल रहा है। ऐसे में गर्मी के दिनों में प्लेटफार्म पर यात्रियों को दो मिनट तेज धूप में रुकना मुश्किल होगा। रेल अफसरों के अनुसार ठेकेदार को निर्माण कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए गए हैं।