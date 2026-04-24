फर्जी क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर बनकर ठगी! वीडियो कॉल पर पुलिस बनकर डराया, डिजिटल अरेस्ट के नाम पर महिला से 7 लाख की धोखाधड़ी

आर्य नगर कोहका निवासी 62 वर्षीय निर्मला चौबे को 13 मार्च को वीडियो कॉल आया, जिसमें 5-7 लोग पुलिस वर्दी में दिखाई दिए। कॉल करने वाले ने खुद को इंस्पेक्टर संदीप राव बताया और महिला पर अवैध लेनदेन का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की धमकी दी। लगातार मानसिक दबाव बनाकर आरोपियों ने महिला को डराया और किसी को जानकारी देने पर जेल भेजने की चेतावनी दी।