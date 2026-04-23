साइबर ठगी का खतरनाक ट्रेंड! सुबह-शाम Good Morning-Good Night के मैसेज, फिर ऐंठ लिए 7 लाख रुपए

ठगों ने महिला को नकली FIR, कोर्ट के आदेश और यहां तक कि “सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने” के फर्जी कागज भी दिखाए। लगातार वीडियो कॉल और डॉक्यूमेंट्स के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया कि महिला पूरी तरह उनके जाल में फंस गई। जब तय तारीख के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला, तब महिला को ठगी का एहसास हुआ। 22 अप्रैल को उन्होंने अपने दामाद के साथ पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।