23 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

साइबर ठगी का खतरनाक ट्रेंड! सुबह-शाम Good Morning-Good Night के मैसेज, फिर ऐंठ लिए 7 लाख रुपए

Digital Arrest Fraud: साइबर ठगी का चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर आरोपियों ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर बुजुर्ग महिला से 7 लाख रुपए ठग लिए।

3 min read
Google source verification

भिलाई

image

Laxmi Vishwakarma

Apr 23, 2026

बुजुर्ग से 7 लाख रुपए की ठगी (photo source- Patrika)

बुजुर्ग से 7 लाख रुपए की ठगी (photo source- Patrika)

Digital Arrest Fraud: भिलाई में साइबर ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अकेले रह रही 62 वर्षीय महिला को “डिजिटल अरेस्ट” का डर दिखाकर ठगों ने करीब 7 लाख रुपए हड़प लिए। यह घटना सुपेला थाना क्षेत्र की है और एक बार फिर साबित करती है कि ऑनलाइन ठग अब कितने सुनियोजित और मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को निशाना बना रहे हैं।

जानें कैसे शुरू हुई ठगी?

आर्य नगर कोहका निवासी निर्मला चौबे के मोबाइल पर 13 मार्च 2026 को एक वीडियो कॉल आया। कॉल उठाते ही स्क्रीन पर 5-7 लोग पुलिस की वर्दी में दिखाई दिए। उनमें से एक ने खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर “संदीप राव” बताया। ठगों ने महिला को डराते हुए कहा कि उनके नाम से Kotak Mahindra Bank में करोड़ों का संदिग्ध लेन-देन हो रहा है और वे किसी अवैध गतिविधि में फंसी हुई हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि जल्द ही उनके घर पर छापा पड़ेगा।

लगातार डर और मानसिक दबाव

इसके बाद शुरू हुआ डराने का सिलसिला। कई दिनों तक आरोपियों ने लगातार कॉल, वीडियो कॉल और मैसेज के जरिए महिला को मानसिक रूप से तोड़ दिया।
दिन में कई बार कॉल
“गुड मॉर्निंग”, “गुड नाइट” जैसे मैसेज भेजकर भरोसा बनाना
बार-बार “जेल जाने” की धमकी
महिला को यह भी कहा गया कि अगर उन्होंने किसी को बताया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।

पहली किस्त: 3 लाख रुपए

डर के कारण 16 मार्च को महिला ने अपने State Bank of India खाते से 3 लाख रुपए RTGS के जरिए एक खाते में ट्रांसफर कर दिए। अगले ही दिन दो युवक और एक युवती महिला के घर पहुंचे और 4 लाख रुपए की मांग की। जब महिला ने पैसे नहीं होने की बात कही, तो उन्होंने सोना गिरवी रखने की सलाह दी। हैरानी की बात यह रही कि घर में लगे CCTV कैमरों में इन लोगों की कोई स्पष्ट रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई।

सोना गिरवी रखकर दूसरी रकम

ठगों के कहने पर महिला ने Muthoot Finance में सोना गिरवी रखकर 4 लाख रुपए और ट्रांसफर कर दिए। इस बार पैसे एक अन्य बैंक खाते में भेजे गए। ठगों ने भरोसा दिलाया कि “जांच पूरी होते ही 15 अप्रैल के बाद पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा।” इसी झांसे में महिला ने परिवार को भी कुछ नहीं बताया।

Digital Arrest Fraud: फर्जी दस्तावेजों से बनाया भरोसा

ठगों ने महिला को नकली FIR, कोर्ट के आदेश और यहां तक कि “सुप्रीम कोर्ट के जुर्माने” के फर्जी कागज भी दिखाए। लगातार वीडियो कॉल और डॉक्यूमेंट्स के जरिए ऐसा माहौल बनाया गया कि महिला पूरी तरह उनके जाल में फंस गई। जब तय तारीख के बाद भी पैसा वापस नहीं मिला, तब महिला को ठगी का एहसास हुआ। 22 अप्रैल को उन्होंने अपने दामाद के साथ पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ BNS की धारा 318(4) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

भिलाई में बढ़ते साइबर अपराध

यह कोई अकेला मामला नहीं है। एक दिन पहले भी शहर में दो और साइबर ठगी के केस सामने आए— एक व्यक्ति के खाते से 3.28 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के जरिए निकाल लिए गए। एक बुजुर्ग का मोबाइल चोरी होने के बाद उनके खाते से लगभग 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए गए।

Digital Arrest Fraud: कैसे काम करता है “डिजिटल अरेस्ट” गैंग

इस तरह के मामलों में ठग होते हैं। खुद को पुलिस या एजेंसी का अधिकारी बताते हैं। वीडियो कॉल पर वर्दी पहनकर भरोसा बनाते हैं। फर्जी केस, FIR और कोर्ट ऑर्डर दिखाते हैं। डर और गोपनीयता का दबाव बनाकर पैसे ट्रांसफर करवाते हैं। वहीं पुलिस की साफ सलाह है कि कोई भी एजेंसी वीडियो कॉल पर पैसे नहीं मांगती। “डिजिटल अरेस्ट” जैसी कोई प्रक्रिया नहीं होती। डराने-धमकाने वाले कॉल को तुरंत काटें। परिवार या पुलिस से तुरंत संपर्क करें।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

23 Apr 2026 04:44 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / साइबर ठगी का खतरनाक ट्रेंड! सुबह-शाम Good Morning-Good Night के मैसेज, फिर ऐंठ लिए 7 लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

खरीफ सीजन से पहले बीजों की नई दरें जारी, धान सस्ता तो दलहन-तिलहन महंगे, देखें नई कीमतें

खरीफ सीजन से पहले बीजों की नई दरें जारी (फोटो सोर्स- Unsplash)
भिलाई

CG News: मैत्रीबाग में फिर गूंजेगी दहाड़, कानन पेंडारी से आएगा बंगाल टाइगर का जोड़ा, एक्सचेंज डील फाइनल

भिलाई के मैत्रीबाग में फिर गूंजेगी बंगाल टाइगर की दहाड (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

Cyber Fraud: दुर्ग में ‘म्यूल अकाउंट’ रैकेट बेनकाब, 300 से ज्यादा खातों से करोड़ों का ट्रांजेक्शन, ऐसे फंसे लोग

Cyber fraud
भिलाई

Principal Promotion: छत्तीसगढ़ के सरकारी कॉलेजों में जल्द मिलेंगे नए प्राचार्य, लंबे इंतजार के बाद होगा प्रमोशन

26 प्राध्यापक बनेंगे प्राचार्य (photo source- Patrika)
भिलाई

Bhilai News: बाबा साहेब आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी, थाने के अंदर घुसकर नारेबाजी, युवती गिरफ्तार

Bhilai News: बाबा साहेब आंबेडकर पर विवादित टिप्पणी, थाने के अंदर घुसकर नारेबाजी, युवती गिरफ्तार
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.