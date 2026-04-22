खरीफ सीजन से पहले बीजों की नई दरें जारी, धान सस्ता तो दलहन-तिलहन महंगे, देखें नई कीमतें

CG News: खरीफ सीजन की तैयारी कर रहे किसानों के लिए अहम खबर है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम ने विभिन्न फसलों के प्रमाणित बीजों की नई दरें घोषित कर दी हैं। नई दरों के अनुसार धान की खेती करने वाले किसानों को कुछ राहत मिली है, जबकि दलहन और तिलहन की फसलें इस बार महंगी पड़ेंगी। बीज निगम रुआबांधा केंद्र के मुताबिक, मोटा और पतला धान के बीज की कीमतों में कमी की गई है।