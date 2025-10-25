Cyber ​​Fraud: दबोचे गए साइबर धोखाधड़ी के आरोपी, BMW, बाइक, iPhone, लैपटॉप समेत लाखों की संपत्ति जब्त

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोनों के खातों से 72,09,424 रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया गया था। जब्त सामग्री में एक बीएमडब्ल्यू बाइक (3 लाख रुपए), दो आईफोन (1.70 लाख रुपए), एक सैमसंग अल्ट्रा मोबाइल (1.30 लाख रुपए), एक लैपटॉप (40 हजार रुपए) तथा अन्य मोबाइल फोन और बैंक दस्तावेज शामिल हैं। साइबर सेल को भारतीय साइबर अपराध पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों से 41 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच में पाया गया कि कोण्डागांव स्थित सेंट्रल बैंक के खाते से यह अवैध लेनदेन किया गया।