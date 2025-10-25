Patrika LogoSwitch to English

कोंडागांव

Cyber ​​Fraud: दबोचे गए साइबर धोखाधड़ी के आरोपी, BMW, बाइक, iPhone, लैपटॉप समेत लाखों की संपत्ति जब्त

Cyber ​​Fraud: पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के तहत दो आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके बैंक खातों से 72,09,424 रुपए का अवैध लेनदेन हुआ था।

less than 1 minute read
Google source verification

कोंडागांव

image

Laxmi Vishwakarma

Oct 25, 2025

Cyber ​​Fraud (Photo source- Patrika)

Cyber ​​Fraud (Photo source- Patrika)

Cyber ​​Fraud: कोण्डागांव पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए म्यूल अकाउंट (अवैध लेनदेन के लिए प्रयुक्त बैंक खाता) से जुड़े दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से एक बीएमडब्ल्यू, बाइक, आईफोन, लैपटॉप और अन्य महंगे मोबाइल फोन सहित लाखों रुपए की सामग्री जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान परमेश मरकाम (21 वर्ष), निवासी ग्राम रांधना, थाना फरसगांव, और दसरू कांगे (18 वर्ष), निवासी ग्राम चांदाबेड़ा, थाना बड़े डोंगर के रूप में हुई है।

Cyber ​​Fraud: अवैध लेन देन

पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोनों के खातों से 72,09,424 रुपए का अवैध ट्रांजैक्शन किया गया था। जब्त सामग्री में एक बीएमडब्ल्यू बाइक (3 लाख रुपए), दो आईफोन (1.70 लाख रुपए), एक सैमसंग अल्ट्रा मोबाइल (1.30 लाख रुपए), एक लैपटॉप (40 हजार रुपए) तथा अन्य मोबाइल फोन और बैंक दस्तावेज शामिल हैं। साइबर सेल को भारतीय साइबर अपराध पोर्टल के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों से 41 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। जांच में पाया गया कि कोण्डागांव स्थित सेंट्रल बैंक के खाते से यह अवैध लेनदेन किया गया।

इससे पहले भी दो आरोपी

Cyber ​​Fraud: रविकांत साहू और चंद्रशेखर नायक को इसी प्रकरण में गिरफ्तार किया जा चुका है। नई कार्रवाई में पकड़े गए दोनों आरोपियों ने कम समय में अधिक धन कमाने के लालच में यह अपराध कबूल किया है। पुलिस अधीक्षक वाय. अक्षय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेन्द्र देव पटेल और एसडीओपी रूपेश कुमार के निर्देशन में थाना कोण्डागांव एवं साइबर टीम ने यह कार्रवाई की। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है, जबकि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है।

Updated on:

25 Oct 2025 03:11 pm

Published on:

25 Oct 2025 03:10 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kondagaon / Cyber ​​Fraud: दबोचे गए साइबर धोखाधड़ी के आरोपी, BMW, बाइक, iPhone, लैपटॉप समेत लाखों की संपत्ति जब्त

कोंडागांव

छत्तीसगढ़

