CG News: झुककर मोबाइल चलाना यानी गर्दन पर 27 किलो का भार, आइआइटी और एम्स के अध्ययन में खुलासा

संस्थान ने एक ऐसा ऐप तैयार किया है, जो गलत तरीके से मोबाइल को होल्ड करने पर पॉपअप मैसेज देता रहेगा। मोबाइल फोन के कुछ सेंसर्स का इस्तेमाल कर यह ऐप मोबाइल पकड़ने का सही एंगल और गर्दन की सही स्थिति भी बताएगा। इस ऐप का नाम टेकईज रखा गया है, जिसे जल्द ही यूजर्स गूगल के प्लेस्टोर से डाउनलोड कर सकेंगे। इसका एक वर्जन मेडिकल फील्ड के लिए भी होगा, जिससे डॉक्टर्स अपने मरीजों की समस्याओं को दूर कर सकेंगे।