10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कांकेर

महतारी वंदन योजना में e-KYC अनिवार्य, तभी खाते में आएंगे ₹1000, लाखों महिलाएं अभी भी बाकी…

Mahtari Vandan Yojana: कांकेर राज्य शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। अब योजना की राशि लगातार प्राप्त करने के लिए ई-केवायसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है।

2 min read
Google source verification

कांकेर

image

Shradha Jaiswal

Apr 10, 2026

महतारी वंदन योजना में e-KYC अनिवार्य, तभी खाते में आएंगे ₹1000, लाखों महिलाएं अभी भी बाकी...(photo-patrika)

महतारी वंदन योजना में e-KYC अनिवार्य, तभी खाते में आएंगे ₹1000, लाखों महिलाएं अभी भी बाकी...(photo-patrika)

Mahtari Vandan Yojana: छत्तीसगढ़ के कांकेर राज्य शासन की महत्वाकांक्षी महतारी वंदन योजना के तहत लाभ ले रही महिलाओं के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है। अब योजना की राशि लगातार प्राप्त करने के लिए ई-केवायसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन लाभार्थियों का ई-केवायसी पूरा नहीं होगा, उनके खाते में ₹1000 की मासिक सहायता राशि जारी नहीं की जाएगी।

Mahtari Vandan Yojana: जिले में 1.80 लाख महिलाएं लाभान्वित, 1.53 लाख का ई-केवायसी बाकी

जिला कार्यक्रम अधिकारी के अनुसार, कांकेर जिले में इस योजना के तहत करीब 1 लाख 80 हजार महिलाएं हर महीने लाभान्वित हो रही हैं। हालांकि, इनमें से अब तक केवल 27 हजार महिलाओं का ही ई-केवायसी पूरा हो पाया है। इसका मतलब है कि अभी भी करीब 1 लाख 53 हजार महिलाओं को जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिलता रहे।

कॉमन सर्विस सेंटर में निःशुल्क सुविधा

राज्य स्तर पर चिप्स (CHiPS) को इस प्रक्रिया का नोडल एजेंसी बनाया गया है। उनके अधीन संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से महिलाओं का ई-केवायसी पूरी तरह निःशुल्क किया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना होगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के पास उपलब्ध है सूची

महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि जिन महिलाओं का ई-केवायसी कराया जाना है, उनकी सूची संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के महतारी वंदन एप में उपलब्ध है। पात्र महिलाएं अपनी जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त कर सकती हैं और उसी आधार पर ई-केवायसी प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं।

इन दस्तावेजों की होगी जरूरत

ई-केवायसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लाभार्थी महिलाओं को अपने साथ आवश्यक दस्तावेज लेकर जाना अनिवार्य है। इसमें अद्यतन आधार कार्ड की मूल प्रति और महतारी वंदन योजना का पंजीयन क्रमांक शामिल है, जिसे संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से प्राप्त किया जा सकता है।

इन दस्तावेजों के साथ महिलाएं अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पहुंचकर आसानी और निःशुल्क तरीके से ई-केवायसी की प्रक्रिया पूरी कर सकती हैं, जिससे उन्हें योजना का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहेगा।

दोबारा ई-केवायसी की जरूरत नहीं

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन महिलाओं ने 2-3 महीने पहले ही ई-केवायसी करा लिया है, उन्हें दोबारा यह प्रक्रिया कराने की आवश्यकता नहीं है। केवल वही महिलाएं ई-केवायसी कराएं, जिनका अभी तक सत्यापन नहीं हुआ है। ई-केवायसी प्रक्रिया को तेज और प्रभावी बनाने के लिए सभी परियोजनाओं में वीएलई (VLE) और पर्यवेक्षकों का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया जा चुका है। इसके साथ ही जिला स्तर पर लगातार निगरानी भी की जा रही है, ताकि सभी पात्र महिलाओं तक योजना का लाभ सुनिश्चित किया जा सके।

समय पर प्रक्रिया पूरी करना जरूरी

विभाग ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवायसी पूरा कर लें। समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर योजना की राशि रुक सकती है, जिससे आर्थिक सहायता में बाधा आ सकती है। महतारी वंदन योजना के तहत मिल रही आर्थिक सहायता को जारी रखने के लिए ई-केवायसी अब अनिवार्य हो गया है। ऐसे में लाखों महिलाओं के लिए यह जरूरी है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें हर महीने मिलने वाली ₹1000 की राशि बिना रुकावट मिलती रहे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

10 Apr 2026 11:15 am

Published on:

10 Apr 2026 11:14 am

Hindi News / Chhattisgarh / Kanker / महतारी वंदन योजना में e-KYC अनिवार्य, तभी खाते में आएंगे ₹1000, लाखों महिलाएं अभी भी बाकी…

बड़ी खबरें

View All

कांकेर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Kanker Road Accident: NH-30 पर दो कारों की जोरदार भिड़ंत, एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत

कांकेर में तेज रफ्तार का कहर (photo source- Patrika)
कांकेर

Promotion: 105 सहायक शिक्षकों को मिला प्रमोशन का लाभ, बनाए गए प्रधान पाठक, जारी हुई सूची

Promotion news
कांकेर

कांकेर-नारायणपुर सीमा पर 2 प्रेशर कुकर IED डिफ्यूज, मुरूसुलनापा जंगल में बड़ी साजिश नाकाम

पुलिस ने प्रेशर कुकर किया बरामद (photo source- Patrika)
कांकेर

Naxalite Surrender: सुरक्षाबलों का दबाव असरदार, मोस्ट वांटेड नक्सली रूपी का सुरक्षा गार्ड सरेंडर, कई राज उजागर

मोस्ट वांटेड नक्सली का सरेंडर (photo source- Patrika)
कांकेर

AK-47 के साथ 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, 8-8 लाख के इनामी हिड़मे और शंकर ने छोड़ा हथियार

AK-47 के साथ 2 इनामी नक्सलियों ने किया सरेंडर, 8-8 लाख के इनामी हिड़मे और शंकर ने छोड़ा हथियार(photo-patrika)
कांकेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.