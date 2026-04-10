महतारी वंदन योजना में e-KYC अनिवार्य, तभी खाते में आएंगे ₹1000, लाखों महिलाएं अभी भी बाकी…

विभाग ने लाभार्थी महिलाओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपना ई-केवायसी पूरा कर लें। समय पर यह प्रक्रिया पूरी नहीं करने पर योजना की राशि रुक सकती है, जिससे आर्थिक सहायता में बाधा आ सकती है। महतारी वंदन योजना के तहत मिल रही आर्थिक सहायता को जारी रखने के लिए ई-केवायसी अब अनिवार्य हो गया है। ऐसे में लाखों महिलाओं के लिए यह जरूरी है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रक्रिया पूरी करें, ताकि उन्हें हर महीने मिलने वाली ₹1000 की राशि बिना रुकावट मिलती रहे।