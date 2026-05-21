होटल से भेजी जा रही थीं लड़कियों की तस्वीरें, रायपुर के होटल में देह व्यापार की आशंका, चैट वायरल होने के बाद मचा बवाल

हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में देह व्यापार से जुड़े मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। हाल ही में कवर्धा जिले में गुमशुदा युवती की तलाश के दौरान पुलिस ने घोटिया बाईपास स्थित एक मकान में दबिश देकर संदिग्ध परिस्थितियों में तीन युवतियों और एक युवक को पकड़ा था। प्रारंभिक पूछताछ में देह व्यापार संचालित होने की आशंका सामने आने के बाद पुलिस मामले की गंभीरता से जांच में जुटी हुई है। इसी बीच राजधानी रायपुर से भी ऐसा ही एक मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है।