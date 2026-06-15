Drug paddler Arrested: पिट्ठू बैग में 2 लाख रुपए के नशीले इंजेक्शन भरकर ग्राहक का कर रहा था इंतजार, लेकिन पहुंच गई आबकारी पुलिस

अंबिकापुर. नशे के अवैध कारोबारियों के खिलाफ सरगुजा आबकारी विभाग और पुलिस की टीम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे नशे के कारोबारियों में हडक़ंप मचा हुआ है। इसी कड़ी में संभागीय आबकारी उडऩदस्ता टीम ने पिट्ठू बैग में भरे 200 नग नशीले इंजेक्शन के साथ स्कूटी सवार युवक को गिरफ्तार (Drug injection smuggler arrested) किया है। युवक 14 जून की रात को गांधीनगर थाना क्षेत्र के सरना मैदान में नशीले इंजेक्शन बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। जब्त नशीले इंजेक्शन की कमीत 2 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी अंबिकापुर में किराए के मकान में रहकर अवैध काम कर रहा था। संभागीय आबकारी टीम ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है।