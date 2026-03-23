CG Accident: डोंगरगढ़ से वापस लौट रहे दंपती ट्रक की चपेट में, पति की मौत पत्नी घायल…

CG Accident: राजनांदगांव जिले में नवरात्र पर्व के दौरान हर साल श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। विशेष रूप से डोंगरगढ़ मंदिर में माता के दर्शन के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचते हैं। इस दौरान हाईवे और शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहनों की संख्या अचानक बढ़ जाती है, जिससे यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए चुनौती बन जाता है। इस बीच एक खबर सामने आ रही है कि रविवार को सोमनी के पास हाइवे पर ओवरटेक करने के दौरान बाइक सवार दंपती ट्रक की चपेट में आ गए। हादसे में पति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी गंभीर रूप से घायल है।