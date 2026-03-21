1 अप्रैल से ई-चालान के लिए OTC सुविधा लागू! अब पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, जानें पूरी detail…

जिला कोषालय अधिकारी के अनुसार नई व्यवस्था लागू होने के बाद अब किसी भी प्रकार के भौतिक चालान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी विभागों और जमाकर्ताओं को ई-चालान पोर्टल के माध्यम से ही चालान भरना और जमा करना होगा। ओटीसी सुविधा के तहत ई-चालान पोर्टल पर चालान भरते ही उसका डेटा सीधे बैंक को ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा। इससे बैंक स्तर पर दोबारा डेटा एंट्री की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय की बचत के साथ-साथ त्रुटियों में भी कमी आएगी।