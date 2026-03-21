जमीन रजिस्ट्री घटी, फिर भी राजस्व बढ़ा! अवकाश में भी खुलेंगे पंजीयन कार्यालय, जारी हुए निर्देश…

राजनांदगांव तहसील मुख्यालय में पिछले साल की तुलना में 6 करोड़ 81 लाख रुपए की कमी दर्ज की गई है। पिछले वर्ष जहां 78 करोड़ 14 लाख रुपए की रजिस्ट्री हुई थी, वहीं इस वर्ष यह घटकर 71 करोड़ 32 लाख रुपए रह गई। इसी तरह डोंगरगढ़ में 6 करोड़ 75 लाख से घटकर 6 करोड़ 68 लाख और गंडई में 3 करोड़ 45 लाख से घटकर 3 करोड़ 5 लाख रुपए रह गया है।