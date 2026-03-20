Maa Bamleshwari Temple: मां बम्लेश्वरी धाम में दर्शन व्यवस्था में बड़ा बदलाव, चढ़ाई और उतराई के लिए अलग रूट तय, जानें

वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के चलते गैस सिलेंडरों की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने विशेष तैयारी की है। डोंगरगढ़ मंदिर ट्रस्ट समिति को नवरात्र के दौरान प्रसादी और भंडारे के लिए 50 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए गए हैं। इसके साथ ही आपात स्थिति में गैस की आपूर्ति बाधित होने पर लकड़ी और पारंपरिक चूल्हों के माध्यम से भंडारे की व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी भी की गई है। ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।