CG Board Copy Checking: छुट्टियों के दिनों में भी बोर्ड की कॉपियां जांचेंगे शिक्षक, रिजल्ट की तैयारी तेज…

CG Board Copy Checking: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के स्टेट हायर सेकेंडरी स्कूल में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तेजी से किया जा रहा है। खास बात यह है कि काम को समय पर पूरा करने के लिए अब अवकाश के दिनों में भी शिक्षकों से कॉपियां जांचने के निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे मूल्यांकन केंद्र में पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यह प्रक्रिया संचालित हो रही है।