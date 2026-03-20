CG Crime News: सूने मकानों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी, पुलिस ने 8 आरोपी को दबोचा, आभूषण व नकदी बरामद

कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी की वारदात कबूल कर ली। गिरफ्तार आरोपियों में शंकर रजक उर्फ बन्ठा (26 वर्ष), निखिल ढीमर उर्फ निक्कु (20 वर्ष), आलोक भोजपुरी (21 वर्ष) और सुरेश ढीमर उर्फ सुरजू (54 वर्ष) शामिल हैं, जो सभी थाना बसंतपुर क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक सोने का हार, एक जोड़ी सोने का झुमका और एक सोने का मंगलसूत्र समेत कुल लगभग 5.72 लाख रुपए कीमत के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी शंकर उर्फ बन्ठा आदतन अपराधी है, जिसके खिलाफ थाना बसंतपुर में मारपीट और नकबजनी के कई मामले पहले से दर्ज हैं।