22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राजनंदगांव

Religion Conversion: धर्मापुर में ‘धर्मांतरण सिंडिकेट’ बेनकाब! विदेशी फंडिंग की जांच शुरू, डेविड चाको गिरफ्तार

Religion Conversion: राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना अंतर्गत सुकुलदैहान पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम धर्मापुर में धर्मांतरण से जुड़े गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी डेविड चाको (55) को गिरफ्तार किया है।

2 min read
Google source verification

राजनंदगांव

image

Khyati Parihar

Mar 22, 2026

आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई (फोटो सोर्स- पत्रिका)

Religion Conversion: राजनांदगांव जिले के लालबाग थाना अंतर्गत सुकुलदैहान पुलिस चौकी क्षेत्र के ग्राम धर्मापुर में धर्मांतरण से जुड़े गंभीर मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी डेविड चाको (55) को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई 8 जनवरी 2026 को प्राप्त शिकायत के आधार पर विस्तृत जांच के बाद की गई है।

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी ग्राम धर्मापुर स्थित अपने निवास में प्रार्थना सभा आयोजित कर लोगों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित कर रहा था। इसके साथ ही बिना वैधानिक अनुमति के आश्रम संचालन और नाबालिग बच्चों को अपने पास रखने की जानकारी भी मिली थी। जांच में कई खुलासे हुए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज जब्त

प्रारंभिक जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी के पास से लैपटॉप, सोलर प्रोजेक्टर, मोबाइल फोन, धार्मिक साहित्य और प्रचार-प्रसार से जुड़े दस्तावेज बरामद किए हैं। इसके अलावा चर्च रजिस्टर, सदस्यता सूची, एप्लीकेशन फॉर्म और प्रशिक्षण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिससे संगठित गतिविधियों के संकेत मिले हैं।

10 आदिवासी बालिकाओं को रखा था

शिकायत के बाद जांच में खुलासा हुआ था कि आश्रम में गैर कानूनी ढंग से बस्तर की 10 आदिवासी बालिकाओं को रखा हुआ था। साथ ही मतांतरण को बढ़ावा दे रहा था। उन्होंने इन सब गतिविधियों को लेकर तीन साल का ब्लू प्रिंट तैयार कर रखा था, जिसके तहत सभा आयोजन, संपर्क और लक्षित समूहों का उल्लेख था।

इन्हें करते थे टारगेट

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की विभिन्न धाराओं और बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है। मामले की विवेचना लगातार जारी है। पुलिस की जांच यह भी खुलासा हुआ था कि मतांतरण के लिए इनका पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसके तहत गरीब, कम पढ़े लिखे और आदिवासी या आदिवासी क्षेत्र के लोगों को टारगेट करते थे।

विदेश से पैसा आया

एसपी ने बताया कि मामले में विदेशी फंडिंग की संभावना को देखते हुए पुलिस आरोपी के बैंक खातों की जानकारी जुटा रही है। अन्य संभावित सहयोगियों की संलिप्तता की भी गहन जांच जारी है।

इससे संबंधित खबरें पढ़े

  1. प्रार्थना सभा बुलाकर धर्म परिवर्तन करवा रहा था डॉक्टर, मौके पर पहुंचे बजरंग दल- भिलाई जिले के पाटन क्षेत्र के अमलेश्वर में धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ। जिसके बाद पुलिस ने 3 आरोपीयों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को अमलेश्वर में धर्मांतरण के मुद्दे पर हिंदू संगठनों ने जमकर बवाल किया। उन्होंने एक विशेष समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण कराने का आरोप लगाते हुए उसके घर को घेर लिया था। वहीं सभी ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया… पूरी खबर पढ़ें

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

22 Mar 2026 07:43 pm

Published on:

22 Mar 2026 07:42 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / Religion Conversion: धर्मापुर में ‘धर्मांतरण सिंडिकेट’ बेनकाब! विदेशी फंडिंग की जांच शुरू, डेविड चाको गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

राजनंदगांव

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

World Water Day: जहां गूंजती थीं गोलियां, अब लहलहा रहे मक्के के खेत… किसान ऐसे बचा रहे पानी

किसान (Photo Patrika)
राजनंदगांव

जमीन रजिस्ट्री घटी, फिर भी राजस्व बढ़ा! अवकाश में भी खुलेंगे पंजीयन कार्यालय, जारी हुए निर्देश...

जमीन रजिस्ट्री घटी, फिर भी राजस्व बढ़ा! अवकाश में भी खुलेंगे पंजीयन कार्यालय, जारी हुए निर्देश...(photo-patrika)
राजनंदगांव

1 अप्रैल से ई-चालान के लिए OTC सुविधा लागू! अब पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

1 अप्रैल से ई-चालान के लिए OTC सुविधा लागू! अब पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, जानें पूरी detail...(photo-patrika)
राजनंदगांव

छुट्टियों के दिनों में भी बोर्ड की कॉपियां जांचेंगे शिक्षक, रिजल्ट की तैयारी तेज

CG Board Copy Checking: छुट्टियों के दिनों में भी बोर्ड की कॉपियां जांचेंगे शिक्षक, रिजल्ट की तैयारी तेज(photo-patrika)
राजनंदगांव

CG Crime News: सूने मकानों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी, पुलिस ने 8 आरोपी को दबोचा, आभूषण व नकदी बरामद

सूने मकानों को निशाना बनाकर लाखों की चोरी (फोटो सोर्स- Adobe Stock)
राजनंदगांव
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.