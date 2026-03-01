Religion Conversion: धर्मापुर में ‘धर्मांतरण सिंडिकेट’ बेनकाब! विदेशी फंडिंग की जांच शुरू, डेविड चाको गिरफ्तार

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की विभिन्न धाराओं और बीएनएस की धारा 299 के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया है। मामले की विवेचना लगातार जारी है। पुलिस की जांच यह भी खुलासा हुआ था कि मतांतरण के लिए इनका पूरा नेटवर्क काम कर रहा था, जिसके तहत गरीब, कम पढ़े लिखे और आदिवासी या आदिवासी क्षेत्र के लोगों को टारगेट करते थे।