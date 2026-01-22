Super-30 Anand Kumar: Video: सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार पहुंचे अंबिकापुर, कहा- कठिन परिस्थितियों में ही होता है बड़ा काम, यहां भी खोलेंगे सेंटर

अंबिकापुर। सुपर-30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार (Super-30 Anand Kumar) गुरुवार को अंबिकापुर पहुंचे। वे छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग द्वारा शहर के कलाकेंद्र मैदान में आयोजित युवा उड़ान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों, छात्रों व युवाओं को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है। आनंद कुमार ने अंबिकापुर में भी सुपर-30 का सेंटर खोले जाने की बात कही। उनकी इस घोषणा से सरगुजा के युवाओं में हर्ष का माहौल है। इस दौरान राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर व प्रख्यात लेखक निलोत्पल मृणाल भी उपस्थित रहे।