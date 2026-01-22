22 जनवरी 2026,

अंबिकापुर

Super-30 Anand Kumar: Video: सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार पहुंचे अंबिकापुर, कहा- कठिन परिस्थितियों में ही होता है बड़ा काम, यहां भी खोलेंगे सेंटर

Super-30 Anand Kumar: शहर के कलाकेंद्र मैदान में आयोजित युवा उड़ान कार्यक्रम में पहुंचे थे पद्मश्री आनंद कुमार, कहा- छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Jan 22, 2026

Super-30 Anand Kumar

Super-3- founder Anand Kumar in Ambikapur (Photo- Video grab)

अंबिकापुर। सुपर-30 के संस्थापक पद्मश्री आनंद कुमार (Super-30 Anand Kumar) गुरुवार को अंबिकापुर पहुंचे। वे छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग द्वारा शहर के कलाकेंद्र मैदान में आयोजित युवा उड़ान कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों, छात्रों व युवाओं को मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की जरूरत है। आनंद कुमार ने अंबिकापुर में भी सुपर-30 का सेंटर खोले जाने की बात कही। उनकी इस घोषणा से सरगुजा के युवाओं में हर्ष का माहौल है। इस दौरान राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष विश्व विजय सिंह तोमर व प्रख्यात लेखक निलोत्पल मृणाल भी उपस्थित रहे।

छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग द्वारा शहर के कला केंद्र मैदान में युवा उड़ान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें सुपर-30 के संस्थापक आनंद कुमार (Super-30 Anand Kumar) शामिल हुए। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर में आकर बहुत अच्छा लगा। यहां बच्चों को मोटिवेट किया, यहां के युवा काफी ऊर्जावान हैं। उनमें बहुत उम्मीदें हैं।

उन्होंने इसके लिए युवा आयोग के अध्यक्ष विश्वविजय सिंह तोमर का धन्यवाद किया और कहा कि इतना अच्छा आयोजन उन्होंने युवाओं के लिए किया। भविष्य में हम यहां भी आकर बच्चों को कैसे ट्रेनिंग दें सकें, इसकी योजना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सुपर-30 (Super-30 Anand Kumar) फिल्म आई थी तो बहुत अच्छा लगा था।

हम चाहते हैं कि जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसे अपनी कहानी और संघर्ष बताएं। वहीं लेखक निलोत्पल मृणाल ने सरगुजा की माटी के गौरव को लेकर उत्प्रेरक गीत सुनाया। गीत सुनकर कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं ने तालियां बजाईं।

छात्रों को दिए सक्सेस मंत्र

पद्मश्री आनंद कुमार (Super-30 Anand Kumar) ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कठिन परिस्थितियों में ही बड़ा काम होता है। जहां अभाव होता है, वहीं के बच्चे कुछ बड़ा कर दिखाते हैं।

उन्होंने कहा कि मुश्किलों से घबराकर पीछे हटने के बजाय उनसे जूझकर मेहनत करनी चाहिए, तभी आने वाला कल बच्चों का होगा। अपने उद्बोधन के दौरान उन्होंने छात्रों को सक्सेस मंत्र भी दिए। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम, एकाग्रता, अनुशासन व धैर्य से सफलता पाई जा सकती है।

राज्य युवा आयोग के अध्यक्ष ने ये कहा

सरगुजा को दुरस्थ अंचल माना जाता है। अभी परीक्षा भी सिर पर है। इसे लेकर बोर्ड के परीक्षार्थियों, कॉलेज के स्टूडेंट्स के भविष्य व करियर व योजनाओं को लेकर एक मार्गदर्शन मिले। उनका कांसेप्ट क्लियर (Super-30 Anand Kumar) हो, इसे लेकर देश के सुप्रसिद्ध गणितज्ञ व शिक्षाविद् आनंद कुमार व लेखक निलोत्पल मृणाल का आना हुआ।

यहां जिस तरह से युवाओं में उत्साह दिखा और दोनों ने जिस तरह से युवाओं को प्रोत्साहित किया। आने वाले दिनों में युवाओं में और अधिक सकारात्मकता देखने को मिलेगी।

