CG Politics: स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव पर कसा तंज, बोले- फिल्मों में ही अब बाबा को सीएम बनने का मिल सकता है मौका

अंबिकापुर. भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर राष्ट्र रहा है। यहां के मसाले, अनाज, वस्त्र और हस्तशिल्प विश्वभर में प्रसिद्ध थे और निर्यात किए जाते थे। लेकिन मुगलों और फिर अंग्रेजों के आगमन के बाद स्वदेशी भावना को योजनाबद्ध ढंग से कमजोर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (CG Politics) के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है। आज भारत वैश्विक आर्थिक पटल पर मजबूती से उभर रहा है और आने वाले वर्षों में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। टीएस सिंहदेव को सीएम बनने का मौका अब फिल्मों में ही मिल सकता है।
उक्त बातें रविवार को संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल (CG Politics) ने कही।
उन्होंने दिवाली के मौके पर जनता से अपील की कि वे मिठाई, सजावट और पटाखों जैसे सभी उत्पाद देशी और स्थानीय स्तर पर निर्मित सामग्री ही खरीदें। उन्होंने कहा कि देशी उत्पादों के उपयोग से न सिर्फ स्थानीय व्यापारियों को बल मिलेगा, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी मजबूती देगा।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है।
सरगुजा और बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए विशेष पैकेज के तहत डॉक्टरों को 45 प्रतिशत तक अधिक वेतन दिया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित भर्तियों की प्रक्रिया (CG Politics) भी तेजी से चल रही है।
रीजेंट की कमी के सवाल पर उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार (CG Politics) पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, जिसके चलते वर्तमान में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब मेडिकल कॉलेज के डीन और सीएमएचओ को डायरेक्ट खरीदी की अनुमति दी गई है और इसके लिए आवश्यक बजट भी उपलब्ध कराया जा चुका है।
प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर तीखा तंज कसते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाबा (टीएस सिंहदेव) रियल में तो कभी मुख्यमंत्री (CG Politics) बन नहीं सकते, हां हो सकता है कि वे कोई फिल्म बना रहे हों, तो उसमें ‘नायक’ फिल्म की तरह एक दिन के लिए मुख्यमंत्री जरूर बन जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब 25-50 वर्षों तक सत्ता में लौटने वाली नहीं है, ऐसे में बाबा को सीएम बनने का मौका अब फिल्मों में ही मिल सकता है।
