Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अंबिकापुर

CG Politics: स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव पर कसा तंज, बोले- फिल्मों में ही अब बाबा को सीएम बनने का मिल सकता है मौका

CG Politics: स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भाजपा कार्यालय अंबिकापुर में की प्रेसवार्ता, कहा- पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत से देश की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान की ओर

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 12, 2025

CG Politics

Health minister Shyam Bihari Jaiswal (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर राष्ट्र रहा है। यहां के मसाले, अनाज, वस्त्र और हस्तशिल्प विश्वभर में प्रसिद्ध थे और निर्यात किए जाते थे। लेकिन मुगलों और फिर अंग्रेजों के आगमन के बाद स्वदेशी भावना को योजनाबद्ध ढंग से कमजोर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (CG Politics) के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है। आज भारत वैश्विक आर्थिक पटल पर मजबूती से उभर रहा है और आने वाले वर्षों में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। टीएस सिंहदेव को सीएम बनने का मौका अब फिल्मों में ही मिल सकता है।

उक्त बातें रविवार को संकल्प भवन भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्यामबिहारी जायसवाल (CG Politics) ने कही।

उन्होंने दिवाली के मौके पर जनता से अपील की कि वे मिठाई, सजावट और पटाखों जैसे सभी उत्पाद देशी और स्थानीय स्तर पर निर्मित सामग्री ही खरीदें। उन्होंने कहा कि देशी उत्पादों के उपयोग से न सिर्फ स्थानीय व्यापारियों को बल मिलेगा, बल्कि यह आत्मनिर्भर भारत की भावना को भी मजबूती देगा।

अधिक वेतन देकर चिकित्सकों की भर्ती

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी को लेकर पूछे गए सवाल पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार आने के बाद स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार काम हो रहा है।

सरगुजा और बस्तर जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए विशेष पैकेज के तहत डॉक्टरों को 45 प्रतिशत तक अधिक वेतन दिया जा रहा है। इसके साथ ही नियमित भर्तियों की प्रक्रिया (CG Politics) भी तेजी से चल रही है।

CG Health Minister and other BJP leaders (Photo- Patrika)

सीएमएचओ खरीदी सकते हैं डायरेक्ट रीजेंट

रीजेंट की कमी के सवाल पर उन्होंने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार (CG Politics) पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में इस प्रक्रिया में भारी भ्रष्टाचार हुआ था, जिसके चलते वर्तमान में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि अब मेडिकल कॉलेज के डीन और सीएमएचओ को डायरेक्ट खरीदी की अनुमति दी गई है और इसके लिए आवश्यक बजट भी उपलब्ध कराया जा चुका है।

CG Politics: पूर्व उपमुख्यमंत्री पर कसा तंज

प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव पर तीखा तंज कसते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बाबा (टीएस सिंहदेव) रियल में तो कभी मुख्यमंत्री (CG Politics) बन नहीं सकते, हां हो सकता है कि वे कोई फिल्म बना रहे हों, तो उसमें ‘नायक’ फिल्म की तरह एक दिन के लिए मुख्यमंत्री जरूर बन जाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब 25-50 वर्षों तक सत्ता में लौटने वाली नहीं है, ऐसे में बाबा को सीएम बनने का मौका अब फिल्मों में ही मिल सकता है।

ये भी पढ़ें

Thieves entered in coal mine: खदान में चोरी करने घुसे थे 6 चोर, आहट मिलते ही कोल कर्मियों ने दरवाजों पर जड़ा ताला, दिनभर सर्चिंग के बाद दबोचा
सुरजपुर
Thieves entered in coal mine

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

12 Oct 2025 07:53 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG Politics: स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव पर कसा तंज, बोले- फिल्मों में ही अब बाबा को सीएम बनने का मिल सकता है मौका

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

अंबिकापुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Waterfall incident: Video: मैनपाट के टाइगर प्वाइंट वाटरफॉल में फिसलकर गिरा युवक, चट्टानों से टकराकर हुई मौत

Waterfall incident
अंबिकापुर

Thieves rally: Video: चोरी का सामान हाथ में पकड़वाकर 2 युवकों का गांव में निकाला जुलूस, माइक में कराया अनाउंस, वीडियो वायरल

Thieves rally
अंबिकापुर

CG Congress: कांग्रेस जिलाध्यक्ष चयन: जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत से दी जाएगी जिम्मेदारी

CG Congress
अंबिकापुर

Moneylenders arrested: महिला समेत 4 सूदखोर गिरफ्तार, दिए थे 13 लाख रुपए, लौटाने के बाद भी कूटरचित दस्तावेज बनाकर मांग रहे थे पैसे

Moneylenders arrested
अंबिकापुर

Breaking News: एसीबी ने मां महामाया शक्कर कारखाना के असिस्टेंट इंजीनियर को 50 हजार रुपए की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार

Breaking news
अंबिकापुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.