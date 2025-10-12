CG Politics: स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व डिप्टी CM सिंहदेव पर कसा तंज, बोले- फिल्मों में ही अब बाबा को सीएम बनने का मिल सकता है मौका

अंबिकापुर. भारत प्राचीन काल से ही आत्मनिर्भर राष्ट्र रहा है। यहां के मसाले, अनाज, वस्त्र और हस्तशिल्प विश्वभर में प्रसिद्ध थे और निर्यात किए जाते थे। लेकिन मुगलों और फिर अंग्रेजों के आगमन के बाद स्वदेशी भावना को योजनाबद्ध ढंग से कमजोर किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (CG Politics) के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की नींव रखी गई है। आज भारत वैश्विक आर्थिक पटल पर मजबूती से उभर रहा है और आने वाले वर्षों में देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। टीएस सिंहदेव को सीएम बनने का मौका अब फिल्मों में ही मिल सकता है।