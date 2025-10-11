Patrika LogoSwitch to English

अंबिकापुर

CG Congress: कांग्रेस जिलाध्यक्ष चयन: जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत से दी जाएगी जिम्मेदारी

CG Congress: सरगुजा में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान शुरू, जिला अध्यक्ष चयन को लेकर रायशुमारी तेज, प्रक्रिया के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में अंबिकापुर पहुंची 4 सदस्यीय समिति

2 min read

अंबिकापुर

image

Ram Prawesh Vishwakarma

Oct 11, 2025

CG Congress

Congress district president selection committee press conference (Photo- Patrika)

अंबिकापुर. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के संगठन सृजन अभियान के तहत सरगुजा जिले में शनिवार से जिला कांग्रेस (CG Congress) अध्यक्ष पद को लेकर रायशुमारी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस प्रक्रिया के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति अंबिकापुर पहुंची। समिति जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। रायशुमारी को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।

राजेश ठाकुर (CG Congress) ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि संगठन सृजन का उद्देश्य कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने के साथ कार्यकर्ताओं का जनसमस्याओं से जुड़ाव और उन्हें आम लोगों के सुख-दुख में सहभागी बनाना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी व एआईसीसी के पदाधिकारियों ने अहमदाबाद में हुए अधिवेशन में निर्णय लिया था कि वर्ष 2025 संगठन सृजन का वर्ष होगा। अभियान की देशभर के कई राज्यों में शुरू और संपन्न हो चुका है।

इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में पर्यवेक्षक भेजे गए हैं, जो पार्टी के मूल कार्यकर्ताओं, मंत्री, पूर्व मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सहित समाज के हर वर्ग से संगठनात्मक दृष्टिकोण से रायशुमारी करेंगे। कांग्रेस (CG Congress) संगठन कैसा चल रहा है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैसा काम कर रही है, इसे जानने और समझने का प्रयास किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस संगठन में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत महसूस की।

उनका कहना है कि जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले नेतृत्व की जरूरत है, जो जनहित की लड़ाई लड़े। संगठन सृजन दौरान कांग्रेस (CG Congress) के संगठनात्मक कार्यों के बीच किसकी, कैसी भूमिका रही है, इसका आंकलन बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके किया जाएगा।

इस दौरान संगठन सृजन अभियान को बल देने पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस (CG Congress) के पूर्व अध्यक्ष धनेंद्र साहू, भानुप्रतापपुर की विधायक सावित्री मंडावी एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व संगठन मंत्री अमरजीत चावला के अलावा पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, पूर्व मंत्री अमरजीत भगत, कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालकृष्ण पाठक, खेलसाय सिंह, पूर्व महापौर डॉ. अजय तिर्की, पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता, अजय अग्रवाल, जेपी श्रीवास्तव, भानुप्रताप सिंह, अनूप मेहता सहित अन्य उपस्थित थे।

CG Congress: पार्टी को मजबूत करने की जरूरत

राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने 1100 किलोमीटर न्याय यात्रा निकालकर जिसकी जितनी आबादी, उतनी हिस्सेदारी महसूस किया है, इसका ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहने के कारण पार्टी को मजबूत करने की जरूरत है।

संगठन सृजन अभियान के तहत गहन संवाद के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी (CG Congress) और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को रिपोर्ट भेजा जाएगा। ब्लॉक के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं तक पहुंच सुनिश्चित करके यह जानेंगे कि कौन सिर्फ नेता से जुड़ा है या जनता, कार्यकर्ता से किसका अधिक जुड़ाव है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर वर्ग के लोगों से वे मिलेंगे।

उम्र मायने नहीं रखता, जोश होना जरूरी

अध्यक्ष के चयन में उम्र सीमा के बंधन के परिपे्रक्ष्य में राजेश ठाकुर ने कहा कि संगठनात्मक नियुक्ति में 50 से नीचे के लोगों को तवज्जो देना है, लोग किसे स्वीकार करते हैं, यह देखना जरूरी है। संगठन में लगातार जमीनी स्तर पर काम करने वालों और इनके (CG Congress) अनुभव का भी ख्याल रखा जाएगा, जिससे किसी को यह एहसास न हो, कि उन्हें अलग-थलग कर दिया गया है।

नेतृत्व का चयन जमीनी कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से करने का मकसद जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के फार्मूला को अपनाना है। संगठन सृजन अभियान में 50 प्रतिशत नए और 50 वर्ष से कम उम्र के कार्यकर्ताओं को मौका मिलेगा।

Published on:

11 Oct 2025 08:23 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Ambikapur / CG Congress: कांग्रेस जिलाध्यक्ष चयन: जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत से दी जाएगी जिम्मेदारी

