CG Congress: कांग्रेस जिलाध्यक्ष चयन: जिसकी जितनी आबादी, उसकी उतनी हिस्सेदारी के सिद्धांत से दी जाएगी जिम्मेदारी

अंबिकापुर. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) के संगठन सृजन अभियान के तहत सरगुजा जिले में शनिवार से जिला कांग्रेस (CG Congress) अध्यक्ष पद को लेकर रायशुमारी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। इस प्रक्रिया के लिए झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर के नेतृत्व में 4 सदस्यीय समिति अंबिकापुर पहुंची। समिति जिला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही है। रायशुमारी को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है।