CG Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला, आदिवासियों के अधिकार और वोट चोरी का मुद्दा गरमाया

CG Politics: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत बीजापुर में शुक्रवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रेस वार्ता कर संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर्किट हाउस में आयोजित इस प्रेस वार्ता में एआईसीसी पर्यवेक्षक अज़्मतुल्लाह हुसैनी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक विधायक कुंवर सिंह निषाद गुंडरदेही, विधायक रामकुमार यादव चंद्रपुर तथा विधायक विक्रम मंडावी बीजापुर मौजूद रहे।