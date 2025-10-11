CG Politics: कांग्रेस का भाजपा पर तीखा हमला, आदिवासियों के अधिकार और वोट चोरी का मुद्दा गरमाया

CG Politics (Photo source- Patrika)
CG Politics: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन सृजन अभियान के तहत बीजापुर में शुक्रवार को पार्टी के शीर्ष नेताओं ने प्रेस वार्ता कर संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी दी और भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर्किट हाउस में आयोजित इस प्रेस वार्ता में एआईसीसी पर्यवेक्षक अज़्मतुल्लाह हुसैनी, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक विधायक कुंवर सिंह निषाद गुंडरदेही, विधायक रामकुमार यादव चंद्रपुर तथा विधायक विक्रम मंडावी बीजापुर मौजूद रहे।
नेताओं ने बताया कि कांग्रेस पार्टी संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं में विश्वास रखती है। एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के नेतृत्व में लिए गए निर्णय के तहत संगठन के सभी पदाधिकारियों का चयन अब लोकतांत्रिक तरीके से किया जा रहा है। संगठन सृजन कार्यक्रम के तहत बूथ, मंडल, ब्लॉक, जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को नए सिरे से मजबूत किया जा रहा है।
जिला अध्यक्ष चयन के लिए बूथ और ब्लॉक स्तर के कार्यकर्ताओं की रायशुमारी ली जाएगी, जिसके बाद अंतिम निर्णय एआईसीसी अध्यक्ष द्वारा लिया जाएगा। चयन में कार्यकर्ता का अनुभव, निष्ठा, संगठन क्षमता और सर्वमान्यता को प्रमुखता दी जाएगी। एआईसीसी पर्यवेक्षक अज़्मतुल्लाह हुसैनी ने कहा कि बीजापुर का कांग्रेस संगठन पहले से ही मजबूत है, और इसे बूथ स्तर तक सशक्त किया जाएगा।
उन्होंने भाजपा सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और आदिवासियों व गरीबों के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया।हुसैनी ने खुलासा किया कि बीजापुर जिले के लगभग 250 मतदान केंद्रों में से 50 केंद्र ऐसे हैं, जहाँ मतदान नहीं हो पाता। उन्होंने आशंका जताई कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा इन केंद्रों पर ‘‘वोट चोरी’’ की कोशिश कर सकती है।
CG Politics: हुसैनी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा मिलकर बस्तर संभाग के खनिज संसाधनों को अडानी समूह जैसे उद्योगपतियों को सौंपने की साजिश रच रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा आदिवासियों के बीच धर्म और जाति के नाम पर फूट डालने की राजनीति कर रही है, जबकि बस्तर का आदिवासी समाज सदियों से एकजुटता की मिसाल रहा है।
हुसैनी ने बीजापुर के विधायक विक्रम मंडावी की सराहना करते हुए कहा कि वे जिले के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार संघर्षरत हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस संगठन को और मजबूत कर मंडावी के प्रयासों को हर स्तर पर समर्थन दिया जाएगा।
