अग्निवीर पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू, चार चरणों में होगी परीक्षा, 8वीं से 12वीं पास युवा कर सकते हैं आवेदन…

शारीरिक दक्षता परीक्षा में अभ्यर्थियों को विभिन्न शारीरिक गतिविधियों में अपनी क्षमता साबित करनी होगी। इसमें 1.6 किलोमीटर दौड़, पुल-अप, 9 फीट गड्ढा कूद और बैलेंसिंग बीम जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसके अलावा, सामान्य ड्यूटी के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 162 से 168 सेंटीमीटर, वजन 47 से 50 किलोग्राम, और सीना 77 सेंटीमीटर (5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ) निर्धारित किया गया है।