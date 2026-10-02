Dust fly on the Road: अंबिकापुर की जर्जर सडक़ों पर उड़ रही धूल, समाज सेवियों ने राहगीरों को बांटे मास्क

अंबिकापुर। शहर व शहर से गुजरने वाले नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे की हालत किसी से छिपी नहीं है। बारिश के दिनों में सडक़ों की हालत इतनी जर्जर हो गई थी कि लोगों का इस पर चलना दूभर हो गया था। सडक़ पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में पानी भर जाने से लोग जान जोखिम में लेकर चल रहे थे। अब बारिश खत्म होने के बाद इन सडक़ों पर धूल के गुबार (Dusty road) उड़ रहे हैं। ऐसे में राहगीरों को धूल से नहाते हुए चलना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा फजीहत पैदल और दोपहिया वाहन सवारों की हो रही है। इसी बीच अंबिकापुर के समाज सेवियों ने भारत माता चौक से आगे एनएच पर राहगीरों के बीच मास्क का वितरण किया। समाज सेवियों का कहना था कि इससे लोगों को कुछ तो राहत मिलेगी। देखा जाए तो यह भी एक तरह का विरोध ही था।