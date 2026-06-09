Khan Sir पर कार्रवाई से बच रही पटना पुलिस? SSP ने कहा- हमारा काम जांच करना, कोर्ट पर कमेंट नहीं कर सकते

जब मीडियाकर्मियों ने पटना के एसएसपी कार्तिकेय के. शर्मा से सवाल किया कि गार्ड के कबूलनामे के बाद भी खान सर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो एसएसपी इस सवाल पर पूरी तरह बचते नजर आए। उन्होंने अदालत की प्रक्रिया का हवाला देते हुए बेहद नपा-तुला जवाब दिया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा, "यह पूरी तरह से कोर्ट की प्रक्रिया है, इसलिए हम इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ निष्पक्ष अनुसंधान (जांच) करना है और हम वह कर रहे हैं। पुलिस खुद कोई अदालत नहीं है। न्यायालय द्वारा इस मामले में जो भी रिपोर्ट या दस्तावेज मांगे जाएंगे, पुलिस उन्हें समय पर उपलब्ध कराएगी।"