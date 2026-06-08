खान सर की तलाश में SIT की ताबड़तोड़ रेड, लोकेशन ट्रेस करने में जुटी DIU; जमानत याचिका पर कल होगी सुनवाई

सोमवार को खान सर के वकीलों द्वारा दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को पटना सिविल कोर्ट में बहस होनी है। खान सर के कानूनी सलाहकारों का तर्क है कि उनके क्लाइंट को जान-बूझकर इस मामले में घसीटा जा रहा है और उन्होंने गार्ड्स को सिर्फ अपनी सुरक्षा या भीड़ को काबू में रखने के लिए निर्देश दिए थे। वहीं, दूसरी तरफ ज्ञान बिंदु कोचिंग का पक्ष रखने वाले वकील जमानत याचिका का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस पहले ही कोर्ट में केस डायरी जमा कर चुकी है।