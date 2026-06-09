कोचिंग विवाद में रौशन आनंद को झटका; पटना कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, जेल में ही रहेंगे

इस हाई-प्रोफाइल मामले में सोमवार को पटना सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लगभग एक घंटे तक तीखी बहस हुई। रोशन आनंद के वकीलों ने दलील दी कि वे पूरी तरह बेगुनाह हैं और घटना से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। वहीं, दूसरी ओर सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के वकीलों ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मंगलवार को फैसला सुना दिया गया है और जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।