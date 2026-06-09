9 जून 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

कोचिंग विवाद में रौशन आनंद को झटका; पटना कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, जेल में ही रहेंगे

Roshan Anand bail rejected: ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद को मुसल्लहपुर हाट में हुए विवाद और फायरिंग मामले में पटना सिविल कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसका मतलब है कि उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Jun 09, 2026

Khan Sir coaching attack Roshan Anand bail rejected

रौशन आनंद सर (फ़ाइल फोटो)

Roshan Anand bail rejected: पटना के मुसल्लहपुर हाट में कोचिंग संस्थानों के बीच हुए विवाद और गोलीबारी के मामले में जहां खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वहीं, ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने खान सर की गिरफ़्तारी पर रोक लगा दी है, जबकि जमानत के लिए रौशन आनंद की अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसका मतलब है कि उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा।

सोमवार को फैसला सुरक्षित रखा गया था

इस हाई-प्रोफाइल मामले में सोमवार को पटना सिविल कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लगभग एक घंटे तक तीखी बहस हुई। रोशन आनंद के वकीलों ने दलील दी कि वे पूरी तरह बेगुनाह हैं और घटना से उनका कोई सीधा संबंध नहीं है। वहीं, दूसरी ओर सरकारी वकील और शिकायतकर्ता के वकीलों ने जमानत का विरोध किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने सोमवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब मंगलवार को फैसला सुना दिया गया है और जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है।

क्या है पूरा विवाद?

यह घटना 2 जून की रात पटना के मुसल्लहपुर हाट इलाके की है, जहां खान ग्लोबल स्टडीज के ऑफिस के बाहर भारी हंगामा, मारपीट और फायरिंग हुई थी। इस झड़प में एक सिक्योरिटी गार्ड घायल भी हुआ था। इस घटना के बाद, पटना के इन दो बड़े कोचिंग संस्थानों के बीच का विवाद सबके सामने आ गया।

खान सर के संस्थान की ओर से दर्ज कराई गई FIR में आरोप लगाया गया कि रोशन आनंद के उकसावे पर उनके समर्थकों और उपद्रवियों ने संस्थान पर हमला किया और बीच सड़क पर सिक्योरिटी स्टाफ के साथ बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। हालांकि, रौशन आनंद ने खुद को निर्दोष बताते हुए अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज कर दिया था। उन्होंने खान सर पर साजिश करने का आरोप लगाया था।

खान सर को राहत

वहीं, इस मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट के जिला जज ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। इस अंतरिम आदेश के बाद, अगली सुनवाई तक पुलिस खान सर को गिरफ्तार नहीं कर सकती और न ही कोई कड़ी दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है।

2 साल में बढ़ी पवन सिंह की दौलत; पास है 70 लाख का सोना और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, पर 6 क्रिमिनल केस भी हैं दर्ज

ये भी पढ़ें
pawan singh net worth

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Published on:

09 Jun 2026 12:56 pm

Hindi News / Bihar / Patna / कोचिंग विवाद में रौशन आनंद को झटका; पटना कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका, जेल में ही रहेंगे

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राबड़ी देवी छोड़ेंगी 10 सर्कुलर रोड? गौशाला में पहुंचा सामान, पटना आते ही फैसला करेंगे लालू यादव

पटना

2 साल में बढ़ी पवन सिंह की दौलत; पास है 70 लाख का सोना और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, पर 6 क्रिमिनल केस भी हैं दर्ज

pawan singh net worth
पटना

निशांत कुमार के पास नहीं है इंजीनियरिंग की डिग्री; 8 में से पूरे किए सिर्फ 5 सेमेस्टर, फिर भी करोड़ों की संपत्ति के मालिक

Nishant kumar
पटना

झारखंड राज्य सभा चुनाव: क्रॉस वोटिंग और सरप्लस वोट तय करेंगे नतीजा, एनडीए-महागठबंधन में कांटे की टक्कर

jharkhand rajya sabha election
पटना

कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

KHAN SIR
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.