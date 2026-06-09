2 साल में बढ़ी पवन सिंह की दौलत; पास है 70 लाख का सोना और करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां, पर 6 क्रिमिनल केस भी हैं दर्ज

चुनावी हलफनामे के मुताबिक, पिछले दो सालों में पवन सिंह की संपत्ति में भारी बढ़ोतरी हुई है। 2024 के लोकसभा चुनावों के आंकड़ों की तुलना में उनकी संपत्ति में लगभग 2.7 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है। फिलहाल, पवन सिंह के पास कुल 19.44 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति है। हैरानी की बात यह है कि स्टार के पास कैश सिर्फ 50,000 रुपये ही है, जबकि उनकी बाकी संपत्ति बैंकों और अन्य एसेट्स में निवेशित है। उनके विभिन्न बैंक खातों में लगभग 1.64 करोड़ रुपये जमा हैं।