प्रेमिका के चक्कर में कसाई बना पिता; 3 मासूम बेटियों का काटा गला, मां-बेटे ने भागकर बचाई जान

तुरंत घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही सदर SDPO जीतबाहन उरांव और मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो भारी पुलिस बल के साथ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल से ही आरोपी पिता नंदू यादव को गिरफ्तार कर लिया, जो भागने की कोशिश कर रहा था। सदर SDPO जीतबाहन उरांव ने बताया कि आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है और उससे सख्ती से पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पारिवारिक कलह और अवैध संबंध की बात सामने आई है, लेकिन पुलिस आरोपी की मानसिक स्थिति और अन्य सभी संभावित पहलुओं की भी गहन जांच कर रही है।