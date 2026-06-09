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कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Khan Sir Arrest Stay: फायरिंग मामले में फेमस टीचर खान सर को बड़ी राहत मिली है। पटना कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। उन पर कोचिंग संस्थान में कथित फायरिंग कराने का आरोप है।

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पटना

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Saurabh Mall

Jun 09, 2026

KHAN SIR

खान सर (इमेज सोर्स: ANI)

Patna District Court Khan Sir Firing Case Update: पटना के मशहूर शिक्षक खान सर को फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। पटना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

बता दें 'ग्लोबल स्टडीज' के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर के खिलाफ 2 जून को उनके कोचिंग संस्थान में कथित फायरिंग कराने का मामला दर्ज किया गया था।

10 जून को होगी अगली सुनवाई

मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस से मामले की केस डायरी भी मांगी है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगली सुनवाई या नए आदेश तक फैजल खान के खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाए।

बता दें खान सर की ओर से उनके वकील अरविंद कुमार मौआर ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

वहीं, इसी मामले में ‘ज्ञान बिंदु’ कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद और खान सर के दो गार्डों की याचिका पर भी सुनवाई हुई। अदालत ने पुलिस से सभी सबूत पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी, जबकि रोशन आनंद की याचिका पर फैसला मंगलवार को आने की उम्मीद है। बीते कल सोमवार को रोशन आनंद मामले में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षि‍त रख लिया गया था। तब छात्रों ने उनकी रिहाई के लिए कैंडल मार्च भी निकाला था।

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Updated on:

09 Jun 2026 09:51 am

Published on:

09 Jun 2026 09:04 am

Hindi News / National News / कोचिंग इंस्टीट्यूट फायरिंग मामले में खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

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