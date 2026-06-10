पटना: टेंडर घोटाले में बड़ा एक्शन! 11.50 करोड़ बरामदगी के बाद 3 बड़े सरकारी अफसर गिरफ्तार

टेंडर घोटाले के मामले में विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। इनमें भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास, वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी और नगर विकास एवं आवास विभाग के पूर्व कार्यपालक अभियंता उमेश कुमार सिंह शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी के बाद कई और अधिकारियों की पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। सरकार रिशुश्री से कनेक्‍शन को लेकर दो आईएएस अधिकारियों को पहले ही सस्‍पेंड कर चुकी है।