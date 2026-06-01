LPG Price Hike: पिछले पांच महीने में कितना महंगा हुआ सिलेंडर, कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर बता दिया किस महीने में कितना बढ़ा

सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना (Photo-IANS)
LPG Price Hike: नया महीना शुरू होते ही लोगों को सुबह-सुबह बड़ा झटका लगा है। 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 53.50 रुपये बढ़कर 3,255.50 रुपये हो गई है। इसके अलावा छुटकु LPG सिलेंडर के दाम 11 रुपये का इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी नई कीमत 821.50 रुपये हो गई है। पहले इसकी कीमत 810.50 रुपये थी। वहीं सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस (Congress) ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।
कांग्रेस ने सिलेंडर के दाम बढ़ने पर एक्स पर पोस्ट करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। पार्टी ने लिखा कि 'महंगाई मैन' मोदी ने चाबुक फिर चलाया। आज कमर्शियल सिलेंडर ₹53.50 रुपए महंगा कर दिया।
कांग्रेस ने अपने पोस्ट में यह भी बताया कि पिछले पांच महीने में कमर्शियल सिलेंडर के कितने दाम बढ़े हैं। पिछले 5 महीने में मोदी ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम ऐसे बढ़ाए…
टोटल: ₹1,571.50
सिर्फ 5 महीने में कमर्शियल सिलेंडर करीब 1,572 रुपए महंगा हो गया और अभी साल खत्म नहीं हुआ है।
कांग्रेस ने एक नए पोस्ट में लिखा कि 'महंगाई मैन' मोदी ने 5 किलो वाला छोटू LPG सिलेंडर भी महंगा किया। पिछले 1 महीने में छोटू LPG सिलेंडर 272 रुपये महंगा कर दिया गया है। एक जून को 11 रुपये और 1 मई को 261 रुपये की बढ़ोतरी की थी। पहले 'महंगाई मैन' ने जनता को छोटू सिलेंडर खरीदने को कहा, फिर वसूली चालू कर दी।
घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 1 जून सुबह के अपडेट के मुताबिक घरेलू सिलेंडर के दाम (LPG Price Hike) पहले जितने ही हैं।
|शहर
|घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत (₹)
|दिल्ली
|913.00
|मुंबई
|912.50
|जयपुर
|916.50
|रायपुर
|984.00
|भोपाल
|918.50
|पटना
|1,011.00
|कोलकाता
|939.00
|चेन्नई
|928.50
बड़ी खबरेंView All
राजनीति
ट्रेंडिंग