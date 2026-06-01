LPG Price Hike: पिछले पांच महीने में कितना महंगा हुआ सिलेंडर, कांग्रेस ने लिस्ट जारी कर बता दिया किस महीने में कितना बढ़ा

LPG Price Hike: नया महीना शुरू होते ही लोगों को सुबह-सुबह बड़ा झटका लगा है। 19 किलो वाले कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। दिल्ली में इसकी कीमत 42 रुपये बढ़कर 3,113.50 रुपये हो गई है। वहीं कोलकाता में 53.50 रुपये बढ़कर 3,255.50 रुपये हो गई है। इसके अलावा छुटकु LPG सिलेंडर के दाम 11 रुपये का इजाफा हुआ है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी नई कीमत 821.50 रुपये हो गई है। पहले इसकी कीमत 810.50 रुपये थी। वहीं सिलेंडर के दाम बढ़ने पर कांग्रेस (Congress) ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है।